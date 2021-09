Liberec – Olymp Praha 3:0 (13, 16, 17). VK Dukla Liberec: Kolářová (L), Šotkovská, Kohoutová, Nečasová, Šulcová, Nová, Kvapilová (C), Bartošová, Ovečková, Blažková, Dostálová (L), Kojdová, Čermáková. PVK Olymp Praha: Lukešová, Kalhousová, Virtová, Brancuská, Smutná, Šimáňová (C), Cihlářová, Bartošová, Patočková, Pešková (L), Neumannová, Brichtová.

„Nic světoborného to z naší strany nebylo, ale s řadou nových tváří ve věku 18 a 19 let jsme ve fázi přebudovávání týmu a potřebujeme čas,“ uvedl Stanislav Mitáč, trenér poražených s tím, že rozhodla kvalita servisu a přihrávky. Vítězství soupeřek označil za zasloužené.

Pohár převzala domácí kapitánka Lenka Dostálová a liberecká euforie dostala zelenou. Hráčky se o radost podělily i s diváky. „Měli jsme hodně chyb na bloku, ale to je jediná věc, která mě může mrzet. Jinak jsme zápas p přípravě v Polsjku zvládli,“ uvedl liberecký trenér Libor Gálík s tím, že jeho družstvo bude chtít pozice v nové sezoně obhájit.

Motivaci měla i Dukla, ale nakonec získala jen jeden set. „Měli jsme první šanci, jak získat pohár. Oba týmy do toho šly naplno, navíc to byla dobrá generálka před zahájením extraligy,“ vedl liberecký trenér Michal Nekola, jenž v létě přivítal v kádru deset nových hráčů, v nominaci jich měl o tři více.

Velké odpoledne, které patřilo do oslav 100 let českého organizovaného volejbalu, zahájili pod Ještedem muži.

VK ČEZ Karlovarsko přidalo po triumfu v UNIQA extralize do své sbírky i Superpohár, když Liberec porazilo 3:1 na sety. | Foto: Deník/Daniel Seifert

