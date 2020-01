„Čeká nás těžký venkovní zápas. Slavia má stále svoji kvalitu, i když letos za první trojkou hodně zaostává. My poslední zápasy dostáváme mnoho branek. Doufám, že konečně budeme lépe bránit a vyvarujeme se zbytečných chyb,“ řekl hrající trenér Liberce Aleš Benek, jehož tým naposledy doma jen remizoval a s posledním Hodonínem vysoko 7:7.

Pátá Slavia před týdnem vyhrála 7:3 v Českých Budějovicích, které se přetahují s Libercem o účast ve vyřazovacích bojích. „Liberec známe velice dobře, má víc zkušeností s futsalem než náš poslední soupeř České Budějovice, ale přesto to může být podobný zápas, když to nepodceníme, budeme hrát svoji hru a dodržovat stanovenou taktiku, tak bychom to měli v Edenu zvládnout a znovu naplno zabodovat,“ řekl slávistický trenér David Filinger.