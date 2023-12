Čtyři z pěti zápasů 11. kola futsalové ligy vyhrály hostující týmy. Jediný, kdo před vlastním publikem uspěl byl FTZS Liberec, který porazil brněnský Helas. Z pohledu severočeských zástupců zasáhla do hry ještě mužstva ústeckého Rapidu a Chomutova. Ústí dostalo od Chrudimi mistrovské školení, chomutovská parta předvedla obrat na Mělníku.

Obrat. Chomutov v zeleném) porazil Mělník. Foto: SK Olympik Mělník | Foto: Deník/VLP Externista

FTZS Liberec – Helas Brno 7:3 (3:1)

Liberečtí futsalisté zvládli páteční televizní duel proti Helasu Brno výtečně. Výhru nastartoval prvními dvěma góly Brazilec Rabisco, jenž pak dostal červenou kartu. Jihomoravané prohráli podruhé v řadě.

„Jsme všichni strašně rádi, že jsme doma vyhráli, pomohlo nám vystřelení prvních dvou gólů a plnění taktiky trenéra. Ve druhé půli nás srazilo vyloučení Rabisca, ale týmovým výkonem jsme se z toho dostali. Chtěl bych všem klukům poděkovat, jak dnes bránili a nechali na hřišti vše a díky tomu zůstaly tři body doma,“ řekl z tábora vítězů Dominik Vogt.

„Porážka v Liberci je naprosto zasloužená a otevřeně si musíme říci, že jsou naše výkony za poslední měsíc velmi naivní a bezduché. Chceme-li se opět herně zvednout musíme do své hry znovu vrátit základní principy, od kterých se budeme moci odrazit. Bohužel se na nás výrazným způsobem projevuje absence pravidelného tréninkového procesu,“ uvedl pro portál futsalliga.czbrněnský Tomáš Galia.

Dominanci vystřídaly obavy... Dukla nakonec brněnské volejbalové drama zvládla

Mělník – Chomutov 4:6 (2:0)

Chomutovský nováček vybojoval v pátek první body venku. Na hřišti Olympiku Mělník zvítězil 6:4, třebaže po poločase prohrával 0:2.

„Do Mělníka jsme jeli v poněkud oslabené sestavě, nicméně s bojovnou náladou. V kabině jsme si za stavu 0:2 v poločase vše vyříkali, pomohly nám dvě rychlé branky Filipa Gedeona v úvodu druhé půle, začali jsme být více na míči a přehrávat soupeře, který dělal hrubé chyby, ze kterých jsme trestali. Hráči předvedli ve druhém poločase bojovný výkon,“ hodnotil chomutovský trenér Jan Brič.

Rapid Ústí – Chrudim 2:11 (1:9)

Patnáctinásobný mistr ligy z Chrudimi neponechal nikoho na pochybách, podle jakých not se bude hrát. „Měli jsme výborný vstup do utkání, od první minuty jsme dávali góly a tím určili ráz utkání. V posledních dvou zápasech nám to tam střelecky nepadalo, tak jsme rádi, že se to tentokrát zlomilo,“ uvedl chrudimský André.

„Chrudim dnes byla jasným favoritem, už od začátku byla znát jejich zkušenost a potvrdili své kvality,“ dodal z tábora poražených Alex Vávra.