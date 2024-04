Klásek, jenž má z reprezentační éry dvě bronzové medaile z ME družstev z let 2003 a 2005 či 5. místo na MS družstev 2006 a byl mimo jiné dvakrát nejlepším hráčem play nejvyšší soutěže či několikanásobným republikovým šampionem už sbírá trenérské úspěchy.

Úspěšná bude i letošní sezona, třebaže ještě zdaleka nekončí. Už v pátek je totiž na programu v nejvyšší soutěži semifinále. A série Havlíčkův Brod – Liberec má patřit k ozdobám. Hrát se opět bude na vítězné série. Stejně jako čtvrtfinále, ve kterém Liberečtí senzačně po dvou těsných výhrách 3:2 vyřadili favorizovaný Havířov 2:0 na zápasy a zapsaly se mezi kluby, které se postarali v play off o překvapení.

„Přiznám se, že jsem sám překvapen, že jsme Havířov dokázali vyřadit,“ připustil Klásek.

Navíc bez egyptské super star Shoumana, jenž byl dlouhodobě extra třídou a na české extraligové scéně patřil mezi hvězdy a dle statistik obvykle do top 10…

Jasně, byli jsme oslabeni, Shouman byl naše jednička, dvojka z horního kříže. Využili jsme možnost, že i soupeř byl oslaben. Kvůli zdravotním potížím jim chyběl Tomáš Polanský.

To ale na úspěchu asi nic nemění, že?Přesně. Havířov byl jasný favorit, protože má v kádru reprezentanty.

Co podle rozhodlo?

Náš kolektivní výkon, asi jsme je i překvapili. A asi jsme měli trošičku i štěstí, když jsme v prvním zápase odvrátili tři mečboly. Pak už byla psychická výhoda na naší straně.

Oba zápasy byly těsné, skončily 3:2, ale souhlasíte s tvrzením, že klíčem úspěchu byl ten první na stolech Havířova?

Jasně. Jak říkáte.Oba zápasy byly těsné, oba se mohly překlopit na druhou stranu, ale ráz všemu dala naše první výhra i fakt, že jsme dokázali odvrátit ten pro nás nepříznivý start. Michal Beneš prohrával 1:2 a 7:10 ve čtvrté sadě, když jsme prohrávali i 1:2 na zápasy. Kdyby to neobrátil, vyhrál by soupeř 3:1 a byl by v psychické výhodě a pohodě. Doma by se to těžko obracelo, složité by pak bylo vyhrát dva zápasy po sobě. Takhle byla pohoda na naší straně.

A domácí prostředí jste využili.Hnali nás výborní diváci, i druhý zápas se nám podařil Opět to bylo těsné.

Před utkáním číslo dvě se spekulovalo, zda se havířovská opora a určitě důležitý hráč Polanský (ne)uzdraví. Sledoval jste tu situaci kolem něj? Nebo jste to neřešil?

Trošku jsem to opravdu sondoval, ale nemyslel jsem si, že nastoupí, protože on asi měsíc kvůli zdravotním problémům netrénoval a není jednoduché se do toho vrátit. Nejde si tři, pět dní zatrénovat a mít formu jako mávnutím kouzelného proutku a jít nějakého borce z extraligy porazit. Navíc má i bolesti a není to jednoduché. Nepočítal jsem, že nastoupí.

A nenastoupil ani váš klíčový hráč Shouman…

Na rovinu se přiznám, že odjel na mistrovství světa, což mu vedení klubu povolilo, chyběl dva zápasy. Pak ale žádal o další uvolnění na konci extraligy, protože byl nějaký Africký pohár. Klub ale nemohl najít jiné, náhradní termíny extraligy, a tak mu řekl, že mu vyhovět nemůže. Hráč se ale nedostavil, tak to, na rovinu, skončilo…

Může nastoupit jako tajné eso v semifinále?

Nepředpokládám…

Ještě ale prosím ke čtvrtfinále… Asi pro vás, a další kluby z horší poloviny tabulky, byla výhoda, že se série hrály jen na dva vítězné zápasy, že?

Ano. Před rokem se hrálo na tři a to by pro nás bylo ještě těžší. Na druhou stranu není jednoduché vyhrát ani dva zápasy proti silnému, favorizovanému soupeři. V play off je ale možné všechno. Což dokazují další překvapení, dál jde Chodov i osmá NH Ostrava, které vyřadila vítěze základní části pražské El Niňo. Tři ze čtyři sérii skončily proti předpokladům. Doufám, že podobně tomu může z naší strany být i v semifinále.

Čeká vás HB Ostrov Havlíčkův Brod, bývalý mistr a jen s dvěma porážkami druhý tým po základní části soutěže. Opravdu věříte, že můžete překvapit?

Když se absolutně všechno sejde…

Po vyřazení El Niňa je možná trošku škoda, že nejste v druhé polovině pavouka…

Je to tak, ale musíme hrát s takovými kartami, jaké jsou rozdány.

Co pro vás i klub postup do top čtyři znamená?

Je to pro klub velmi dobrá vizitka.

A pro vás osobně?

Dovést tým do semifinále extraligy, navíc hned při prvním roce na lavičce, je pro mě obrovský úspěch. Nejvyšší soutěž je každým rokem kvalitnější. Ale jedná se o úspěch vše zainteresovaných a největší dík patří hráčům.

Není dobojováno, ale medaile je blízko…

Pokud by druhé semifinále dopadlo podle předpokladů a Chodov porazí ostravskou Novou huť a postoupil do finále, tak máme už nyní jistý bronz. Medaile by byla velký úspěch. Ale skutečně nechci spekulovat a předjímat dopředu. Zůstávám nohami na zemi.