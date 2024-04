Liberecké stolní tenisty čeká zápas roku! Dnes budou na domácích stolech usilovat proti favorizovanému Havířovu o senzační postup do semifinále extraligy. Na jeho půdě zvítězili 3:2 na zápasy, dnes mohou udělat pod Ještědem rozhodující krok. Hraje se na dvě výhry.

Michal Beneš, opora SKST Liberec, spoléhá před duelem mimo jiné na podporu fanoušků. Doprovodný program začíná již v 16:50, samotné utkání v 17:00.

Loni se vám povedlo v této fázi výběr Havířova vyřadit. Co je třeba udělat pro to, abyste napodobili loňský úspěch?

Vyhrát ještě jednou (směje se).

V prvním zápase byl Havířov jeden míček od výhry. Nakonec jsi odvrátil několik mečbolů a zápas s Honzou Valentou jsi otočil. Je to jeden z těch klíčových momentů, které mohou přenést psychickou výhodu na stranu Liberce?

Myslím, že Havířov úplně nečekal, že by doma mohl první zápas prohrát, takže v tomhle ohledu můžeme mít momentálně lehce výhodu. Letošní play off je navíc hrané na je na dva vítězné zápasy.

Jednička týmu SKST Tesla Batteries Havířov Tomáš Polanský v prvním utkání nehrál. Máte nějaké informace ze zákulisí, zda nastoupí do druhého čtvrtfinále?

Podle mých informací by hrát neměl.

V loňském play off vás na domácí půdě hnala dopředu spousta diváků. Jak moc je pro tebe osobně důležitý faktor domácího prostředí?Naši fanoušci jsou vždycky výborní a já opravdu miluju dobrou atmosféru. Doufám tedy, že přijdou v hojném počtu, ať zvládneme čtvrtfinále ukončit.

