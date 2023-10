Dohrávka 9. kola florbalové Livesport Superligy mezi pražským Chodovem a libereckým FBC se změnila v infarktové drama, které rozhodly až samostatné nájezdy. V základní hrací době, kdy kralovali oba brankáři, skončil televizní zápas 3:3. Ve zmiňovaných nájezdech rozhodl neprůstřelný brankář domácích Karel Hodík, rozhodující nájezd využil Milan Tichý.

Liberečtí florbalisté vedení nad pražským Chodovem neudrželi a mají jen bod. | Foto: Deník/VLP Externista

"Věděl jsem, jak zakončím, brankáře Chlada znám, a tak jsem věděl, jak na něj. Udělal jsem to rychle, rozhodl moment překvapení. Liberec byl v samotném zápase trošku lepší, my jsme tahali za kratší konec, vyrovnali tři minuty před závěrem, proto musíme brát dva body všemi deseti," prohlásil obránce vítězného týmu Milan Tichý.

Liberečtí podali povedený výkon, jen ten konec mohl být šťastnější. "Odvedli jsme super výkon, nájezdy jsou pak už jen loterie. Milana, který mě jediný překonal, znám, udělal to dobře, hezky to trefil. Pokud bychom vyhráli, hodnotil by se mi zápas lépe, ale nakonec i ten bod bereme." konstatoval liberecký brankář Petr Chlad, jenž se vedle vynikajícího výkonu a šestnácti zákrokům pyšní i jednou gólovou asistencí.

Jeho tým si zlepšil náladu po porážce 6:12 na Spartě. "Dáváme si měsíční cíle, zatím jsme minus dva body," prozradil brankář liberecké party.

K dalšímu utkání nastoupí svěřenci Petra Kološe a Matěje Klucha v neděli, kdy na hale Dukla vyzvou Sokoli Pardubice. Úvodní buly je naplánováno na 15:00.

FAT PIPE FLORBAL CHODOV - FBC Liberec 4:3pn (0:1, 2:1, 1:1, 0:0)

Branky: 24. Vávra, 39. Ondrušek, 57. Matoušek, N Tichý - 19. Wiener, 35. Kopecký, 51. Faksa. Rozhodčí: Jiří Kropáček - Tomáš Novák. Diváci: 568. Zásahy brankářů: Karel Hodík 11 - Petr Chlad 16.