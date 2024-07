| Video: Youtube

Soutěžit se bude opět v několika kategoriích:

- děti do 6 let

- děti od 7 do 9 let (rozděleno na chlapce a dívky)

- děti od 10 do 14 let (rozděleno na chlapce a dívky)

- muži

- ženy

Stejně jako loni mají účastníci libovolný počet pokusů. Počítat se ovšem bude pouze ten nejrychlejší. Během celého měsíce budou také postupně zveřejňováný týdenní výzvy, kdy se kromě základního balíčku bude soutěžit také o hodnotné ceny partnerů Bílých Tygrů.

Jak se do soutěže zapojit?

Stačí si změřit čas na určené trati pod Ještědem pomocí hodinek, stopek či chytrého telefonu, v cíli naskenovat QR kód a vyplnit své údaje a výsledný čas. Hrajeme fair play! Pokud se navíc chcete zapojit do soutěže o hlavní ceny, připojte také screenshot z libovolné aplikace, kde bude prokazatelně vidět zdolaná trať i výsledný čas. Bez zmíněného screenshotu získá účastník pouze odměnu pro všechny startující, nemůže však získat jednu z hlavních cen. Veškeré tyto údaje stačí nahrát pomocí formuláře, který se vám otevře po naskenování QR kódu v cíli.