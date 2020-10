Celkové prvenství však bral polský sdruženář Szczepan Kupczak. Můstek K70 se v areálu V Popelkách v Lomnici nad Popelkou nachází v místě, kde je ideálně schovaný před větrem, takže silný vítr působící v sobotu na území České republiky účastníky nikterak neomezoval. Naopak panovalo krásné teplé počasí, jež pomohlo k vytvoření nádherné kulisy. Kompletní český tým ještě doplnil přední polský sdruženář Szczepan Kupczak, jenž se s českými závodníky už od jara chystá na sezonu.

Právě Kupczak již v úvodní disciplíně na umělé hmotě dokázal, jak kvalitní skokani v Polsku vyrůstají. Skočil totiž 72 metrů a dostal se na čelo s náskokem 24 vteřin před obhájcem titulu z loňska Ondřejem Pažoutem, který doletěl na značku 70 metrů.

Na dalších místech se usadili podle očekávání zbývající reprezentanti z Dukly Liberec. Třetí příčku vybojoval lomnický rodák a odchovanec Tomáš Portyk se skokem dlouhým 69,5 metru a mankem 28 sekund. Čtvrtá pozice náležela Janu Vytrvalovi s 68,5 metry (+ 37 sekund) a pátá Lukáši Daňkovi s 68 metry (+45 sekund).

STEJNÝ SKOK

V juniorské kategorii na můstku kralovala dvojice, která zapsala stejnou vzdálenost 66,5 metru. Dvouvteřinový rozdíl v hodnocení dostal na první místo Petra Šablaturu před Jiřího Konvalinku. Nejúspěšnějšímu českému juniorovi v minulém ročníku Janu Šimkovi se skok příliš nepovedl a pouhých 61 metrů mu stačilo na pátý flek se ztrátou jedné minuty. Závodu se zúčastnily pouze dvě juniorky a Tereza Koldovská potvrdila výkonem 52,5 metru roli favoritky.

K běžecké části na kolečkových lyžích se aktéři přesunuli do areálu Hraběnka v nedaleké Jilemnici. Tam absolvovali dvoukilometrový asfaltový okruh, který muži a junioři jeli dvaapůlkrát, zatímco juniorky, dorostenci a starší žáci dvakrát. Běhu se nezúčastnil Lukáš Daněk, který se potýkal se zraněním.

Vypadalo to, že poměrně krátký úsek s ohledem k odstupům jednotlivých závodníků moc možností k zásadním změnám v pořadí nenabídne. Dobrou formu ukázal Polák Sczczepan Kupczak, který závod odjel stylem start-cíl, i když se jeho náskok zmenšoval.

Za ním se na druhém kilometru sjela trojice českých reprezentantů Pažout, Portyk a Vytrval. Ve stoupání na třetím kilometru ostře nastoupil Tomáš Portyk, skupinku roztrhl a unikl svým soupeřům. Druhé místo v pořadí mu zároveň zajistilo po roční přestávce titul letního šampiona České republiky. Jan Vytrval dojel druhý a Ondřej Pažout třetí.

V juniorské kategorii zabojoval v běhu Jan Šimek, ale suverénního vítěze Petra Šablaturu už neohrozil. Status nejlepší sdruženářské juniorky nakonec stvrdila Tereza Koldovská.

„Spokojený jsem samozřejmě se ziskem titulu, ale že bych byl nějak extra spokojený se svým výkonem, tak to říci nemohu. Ve skoku to stále není ono. V tréninku nebo zkušebním kole se mi pokusy daří, jsou uvolněné, ale v závodě už je nedokážu zopakovat. Bude to asi psychikou – moc chci, a to mě svazuje,“ zkouší najít příčiny Tomáš Portyk.

„Naštěstí bude čas na tom ještě zapracovat. V běhu jsem si útok připravoval, a když jsem viděl, že kluci za mnou nechali menší díru, kopec jsem vyjel co nejrychleji a pak už jen náskok udržel. Chtěl jsem dotáhnout i Szczepana, na ´desítce´ by se mi to asi podařilo, ale ´pětka´ je přece jen krátká,“ dodal Portyk.

PŘÍPRAVA V POLSKU

„Na letní mistrovství republiky jsme se nijak speciálně nepřipravovali a formu na ně neladili. Byla to vlastně první akce, kterou jsme absolvovali v plném tempu. Důležité bylo, že kluci si konečně po dlouhé době znovu zazávodili, i když se skákalo jen na malém můstku. O pořadí rozhodla jejich momentální výkonnost. Vítězství Tomáše Portyka je zasloužené, v posledních týdnech se zlepšil a má kvalitní běh,“ řekl reprezentační trenér Marek Šablatura.

České reprezentanty nyní čeká čtyřdenní příprava v Polsku. V plánu je soustředění v Ramsau a lyžování na Dachsteinu. Potvrzené jsou také tři předsezónní přípravné kempy ve finských střediscích Rovaniemi, Ruka a Vuokatti. Všechno samozřejmě záleží i na aktuálně platných epidemiologických opatřeních.