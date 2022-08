Lehečka bude jedničkou challengeru ATP v Liberci, ukáže se po zranění i Macháč

Dvacetiletý český daviscupový reprezenzant Jiří Lehečka je v Liberci jedničkou letošního ročníku tradičního turnaje série ATP Challenger Tour 80 s názvem Svijany Open by Moneta, který na dvorcích LTK Liberec začal nedělní kvalifikací a pokračovat bude do 7. srpna. Dotace turnaje činí 45.736 eur a vítěz dvouhry získá do žebříčku ATP 80 bodů.

Dvacetiletý tenista Jiří Lehečka si semifinále v Kitzbühelu nezahrál, neboť ve čtvrtfinále prohrál 6:4, 5:7 a 5:7 s třetím nasazeným Robertem Bautistou ze Španělska. Nyní je nasazenou jedničkou v Liberci. | Foto: ČTK

"Máme radost ze startu Lehečky, který ukázal minulý týden dobrou formu na 250 ATP Tour v Kitzbühelu, kde mohl vyřadit v třetím kole předního Španěla Bautistu Aguta," řekl ředitel turnaje Tomáš Trsek. Do osmičky nasazených doplnil Lehečku Portugalec Nuno Borges (115. ATP), zkušený slovenský daviscupový reprezentant Norbert Gomboš (117.), po dlouhé zdravotní přestávce se vracející loňský finalista libereckého turnaje Tomáš Macháč (138.). Tuto čtveřici doplní při nasazování Rakušan Jurij Rodinovov (145.), Manuel Guinard z Francie (168.), další český tenista Vít Kopřiva (159.) a zkušený levoruký Rakušan Gerald Melzer (188.). "V Liberci se vrátí do turnajového kolotoče po zranění a rehabilitaci Tomáš Macháč. Jistou účast v hlavní soutěži má i Jonáš Forejtek, volné karty ČTS a pořadatelů obdrželi další čeští tenisté Andrew Paulson, Martin Krumich a Michael Vrbenský. Startovat budou i dva vítězové předchozích ročníků Slovák Andrej Martin a Pedro Sousa z Portugalska. Zajímavé byly už kvalifikační zápasy, které se konaly v neděli a startovali v nich tenisté z třetí a čtvrté stovky žebříčku ATP," doplnil k obsazení Trsek. Vítězem loňského ročníku challengeru Svijany Open se stal Slovák Alex Molčan, v současnosti hráč první světové padesátky ATP. V předcházejících ročních získali v Liberci tituly ve dvouhře Jiří Veselý, dvakrát Slovák Andrej Martin, Němec Tobias Kamke, Arthur De Greef z Belgie, Portugalec Pedro Sousa a Nikola Milojevič ze Srbska. Autor: Jaroslav Přibyl

