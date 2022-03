Jak se na utkání těšíte? První zápas byl vyrovnaný, Vary byly doma, měly výhodu. A teď se to otočí.

Ve Varech jste vyhráli první set, ale po vyrovnaném průběhu to nakonec nestačilo, že?

Zápas měl kvalitu nejenom volejbalovou, ale i emocema. Byl to zápas hodný play off, bohužel se špatným koncem pro nás. Neskládáme ale zbraně.

Co od střetnutí číslo dva očekáváte?

Mančafty jsou už z víkendu okouklí. My budeme chtít vyhrát, oni nemají co ztratit, protože domácí duel zvládli. A v tomto duchu se zápas bude podle mě odvíjet.

Domácí prostředí bude velkou výhodou?

Nějaká procenta tam ve váš prospěch hrají, to je jasné. Budeme se snažit toho využít.

V prvním zápase jste vsadili na risk na servisu, taktika tedy bude podobná?

Ano, je pravda, že jsme hráli jsme riziko a chtěli jsme je zaskočit, což se povedlo částečně. Podání bude důležité i nyní, protože jakmile si Karlovarsko necháte přihrát, tak jsou na útoku nebezpeční. Mají tam kvalitu. Ale to na druhou stranu platí i o nás.

Budete kompletní?

Pár kluků má menší šrámy, ale to je v této části sezony normální ve všech klubech. Bohu dík se nám velká zranění vyhýbají, dozdravujeme se. Konečně, myslím, že jsme si toho v sezoně užili už dost.