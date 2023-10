Kdyby vyhráli poslední zápas na Spartě, mohli být po osmi kolech vládci florbalové Superligy. Jenže liberečtí hráči podlehli „rudým“ 6:12 a aktuálně jsou na čtvrtém místě tabulky. V pondělí je navíc čeká další těžká bitva, když od 18 hodin nastoupí v televizním utkání na palubovce aktuálně druhého Chodova.

Jakub Kopecký (číslo 5) má zatím s Libercem důvod k radosti. | Foto: FBC Liberec, Tatran Střešovice

„My v zápase nemáme co ztratit, naopak Chodov bude chtít napravit zaváhání proti Vinohradům. To by nám mohlo hrát do karet,“ říká Jakub Kopecký, který dal Spartě dva góly a je na třetím místě klubového bodování.

Kubo, jak zpětně hodnotíte porážku se Spartou?

Vstup do zápasu se nám vyvedl, zbytečnými a individuálními chybami jsme dostali Spartu na koně. S takhle silným týmem na míči je pak strašně těžké hrát. I když jsme v průběhu udělali nějaké taktické změny, nepomohlo to a Sparta si zápas pohlídala.

Po osmi kolech jste na čtvrtém místě. Jak hodnotíte vstup do sezony?

Určitě kladně. Zápasy, které jsme si na začátku sezony určili jako klíčové, jsme zvládli. Řekl bych, že nám to dodalo sebevědomí a díky tomu jsme bodovali i jinde. Pro nás to ale nic neznamená, ukázalo nám to, že jdeme správnou cestou, ve které musíme pokračovat. Zažil jsem už v Liberci sezónu, kdy jsme měli podobný vstup do a nakonec nehráli ani play off. Proto se snažíme moc nekoukat na tabulku. Důležitější je soustředit se na výkony v dalších zápasech.

Vy jste v klubovém bodování (8+6) na třetím místě. Jste spokojený se svými výkony?

Já jsem hlavně rád, že po vynucené pauze jsem zase stoprocentně zdravý a mohu se opět soustředit na florbal. Ta pauza mi v hodně věcech pomohla, Ještě více dbám na své tělo a vážím si každého tréninku a zápasu, který mohu absolvovat. Moje výkony? Zatím jsem spokojený. Možná bych měl týmu více pomáhat v klíčových momentech

V pondělí nastoupíte před televizními kamerami na půdě Chodova, kde na vás čeká hodně silný soupeř…

Osobně mám zápasy proti Chodovu rád, vždy to bývá pohledný florbal s mnoha góly. Vnímám to jako velmi těžké utkání, tento rok je Chodov opravdu silný. My můžeme do zápasu nastoupit s čistou hlavou. Chodov doma nečekaně prohrál s Vinohrady, takže to bude chtít napravit. To by nám mohlo hrát do karet.

Sezonu jste rozjeli dobře, cílem je jistě play off, viďte?

Náš cíl je stoprocentně play off. Ideálně do šestého místa, abychom nemuseli hrát osmifinále a mohli se lepe připravit na čtvrtfinále. Každopádně je začátek soutěže a stát se může cokoliv.

Pojďme k vám. Kde jste vůbec začal s florbalem?

Já pocházím z Královéhradeckého kraje, můj mateřský klub je Sokol Jaroměř, kde jsem florbalově vyrůstal až do dorosteneckého věku kdy jsem se přesunul do Mladé Boleslavi. Můj první florbalovy trénink jsem absolvoval ve třetí nebo čtvrté třídě základní školy. Vzpomínám si, jak mě můj spolužák v lavici lanařil, ať si jdu zkusit florbal.

Do Liberce jste přišel před třemi lety, ale střídavě jste hrál v Jaroměři. Proč jste si vybral právě Liberec?

V Mladé Boleslavi jsem se seznámil s Petrem Salátem, který je odchovanec libereckého florbalu. Vybavuji si, že se vracel do Liberce dohrát kariéru a zároveň zde dostal roli „skauta“. V létě mi volal, zda bych to nechtěl zkusit v Liberci. Potom jsme už doladili detaily a já se přesunul pod Ještěd.

Čím vás florbal okouzlil?

Florbal byl vlastně úplně první sport, se kterým jsem začínal. Měli jsme v Jaroměři dobrou partu a silný ročník. To byl hlavní důvod, proč jsem si ho zamiloval. V mládežnických kategoriích jsem dlouhou hrál florbal, hokej a fotbal. Poté se ale naskytla možnost posunout svoji florbalovou karieru o stupínek výš a já se rozhodl, že se budu věnovat pouze florbalu.

Zdroj: www.youtube.com

Je vám 25 let, takže jistě máte cíle směrem do budoucna, je to tak?

Vždycky jsem se snažil mít co nejvyšší cíle, vždy mě to motivovalo k tvrdé práci. Můj sen je jednou reprezentovat svoji zemi. Na klubové úrovni bych chtěl vyhrát Superligu a zahrát si ve Švédské Supelize. Cestu k tomu mi malinko zkomplikovalo zranění kolene. Teď už jsem ale zase zdravý a v hlavě se postupně vracím k tomu, abych si své sny splnil.

Prozradíte čtenářům čím se živíte?

Živím se jako projektant vodohospodářských staveb. Jedná se o návrh vodovodů, kanalizaci, čistíren odpadních vod, dešťových nádrží. Řeším také nakládaní s dešťovou vodou a vše, co s tím souvisí.

Je pro vás náročné skloubit sport a zaměstnání?

Já mám super zaměstnavatele, který opravdu hodně respektuje moji sportovní kariéru. Proto si mohu často poupravit pracovní dobu, vždy se rozumně dohodneme. I tak je to ale opravdu velmi náročné, po celém dni v práci se musí člověk přeorientovat na sportovní výkon a plně se soustředit na trénink.