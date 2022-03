„Proti Kladnu se nám to doma nepovedlo, takže jsme celý týden makali na tom, abychom jim dneska, jak já říkám, vadili. Počítali jsme s tím, že to bude v Brně těžký zápas. Udělali jsme pár změn,“ řekl Brom, jehož tým ztratil jen úvodní sadu.



„Po tom prvním setu jsme se pomalu dostávali do zápasu. Poté si myslím, že jsme byli vždycky o dva kroky dál. Brno se dostalo pod tlak, začalo riskovat, udělalo pár chyb. My jsme se naopak po dvou zápasech konečně dostali do servisu a tam asi vzniklo naše vítězství. Jsem rád za tři body,“ dodal Brom.

„V první řadě chci pochválit celý mančaft za to, jak jsme to otočili, bojovali jsme a vrátili jsme se do toho nasazení, které jsme měli v sérii tří výher a v poháru, co jsme hráli proti Karlovarsku. V tomhle musíme pokračovat, abychom dokázali dosáhnout nějakého kloudného výsledku v play off,“ prohlásil spokojený liberecký kapitán Jakub Veselý.



V derniéře základní části potřebuje Dukla proti Aeru získat více bodů než Brno v Karlových Varech, aby začínala předkolo doma a před vlastním publikem případně hrála i rozhodující duel.



Šestice přímo postupujících do play off je kompletní. K již dříve jistým účastníkům čtvrtfinále – Karlovarsku, Českým Budějovicím, Kladnu, Příbrami a pražským Lvům, se po sobotě připojila zmiňovaná Odolena Voda. Aero sice proti Jihostroji nevyužilo vedení 2:1 na sety a nakonec podlehlo 2:3, přesto mělo důvod k radosti. „Dramatický a pohledný volejbal z obou stran před super diváckou kulisou. Myslím si, že jsme si minimálně bod dneska zasloužili, samozřejmě jsme chtěli vyhrát, ale s pokorou uznáváme kvalitu soupeře a jsme rádi, že jsme si zajistili přímý postup do play off,“ hodnotil duel Martin Kop, trenér Aera.

Zápas Beskydsko - Ústí nad Labem se hraje v neděli od 18.00.

Extraliga volejbalistů, 21. kolo:

Volejbal Brno – VK Dukla Liberec 1:3 (25:22, 18:25, 19:25, 18:25)

Rozhodčí: Spáčil, Velinov. Diváků: 276.

Brno: Hrazdira, Janečka, Mariano, Zmrhal, Crins, Duc Luan, libera Lžičař, Kop. Střídali: Jakubec, Toman, Bukáček, Drahoňovský, Fitz.

Liberec: Demar, Leikep, Křesťan, Gomez, Veselý, Kovalchuk, libero Kopáček. Střídali: Staněk, Janků, Pražák.