Dramatická koncovka první sady, kterou po sérii setbolů urval domácí pražský Olymp, rozhodl šlágr 6. kola extraligy žen. Liberecké volejbalistky prohrály 0:3 (-28, -18, -16) a vedle prvních ztracených bodů v sezony přišly i o dosavadní neporazitelnost v nejvyšší soutěži.

Pražský Olymp uštědřil v 6. kole extraligy první porážku v sezóně volejbalistkám Liberce (vpravo), a tak jediným neporaženým týmem zůstal Prostějov, který přehrál Královo Pole. Foto: cvf.cz/Jakub Zeman | Foto: Deník/VLP Externista

"Dobře jsme utkání rozjeli, v prvním setu jsme ale neproměnili setboly. Dále jsme na hřišti neexistovali. Ve druhém setu jsme několikrát vedli, ale neudrželi jsme to. Výkon domácích byl výborný, pak jsme se složili. Dlouhé bodovky končili na straně soupeře, a to nás sráželo a Olymp nakoplo,“ řekl liberecký trenér Libor Gálík, jehož svěřenkyně jsou druhé, čtyři body za suverénním Prostějovem.

"My jsme to moc nezvládly. Měly jsme problém ve více činnostech. Nám se nedařilo dodržovat danou strategii,“ litovala Klára Vyklická, kapitánka VK Dukla Liberec. Už v sobotu čeká její tým v domácím prostředí od 17.00 UP Olomouc.

Zkušený domácí trenér zářil spokojeností. "Zahrály jsme velmi pěkný, pohledný – pro mě i trenérsky kvalitní volejbal, což mě těší. Vím, že to dokážeme – zatím se nám to ale nepodařilo dostat do všech zápasů. O utkání rozhodla koncovka prvního setu. Od toho okamžiku byla převaha už na naší straně. Holkám gratuluji, vítězství je dílem celého kolektivu. Půjdeme dál, zápas od zápasu, a věřím, že podobné výkony se budou opakovat,“ uvedl pro portál cvf.cz kouč Stanislav Mitáč.

"Od začátku jsme hrály pozorně, i přes dvě hráčky základní sestavy, které nemohly nastoupit. Celý tým se s tím popasoval super. Ukázaly jsme bojovnost, i když jsme v prvním setu ztratily nadějné vedení, přesto jsme ho dotáhly do vítězného konce. Bod za bodem do vítězného konce,“ dodala Veronika Dostálová, kapitánka PVK Olymp Praha.

Extraliga volejbalistek, 6. kolo:

PVK Olymp Praha – VK Dukla Liberec 3:0 (30:28, 25:18, 25:16)

Rozhodčí: D. Činátl, R. Činátl. Diváků: 96.

Olymp: Hodanová, Doudová, Brancuská, Virtová, Žáková, Šmídová, libero Dostálová - Brichtová, Vlčková, Drahorádová.

Dukla: Šulcová, Kvapilová Kateřina, Kvapilová Nikola, Herdová, Vyklická, Robins-Hardy, libero Démar - Dvořáková, Fixová, Frankevych, Pragerová, Javůrková.