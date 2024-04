Na extraligové scéně se zrodilo velké překvapení. Postarali se o něj stolní tenisté SKST Liberec, kteří v úvodním čtvrtfinále po heroickém výkonu vyhráli na havířovských stolech 3:2 na zápasy! „Byl to boj,“ řekl po senzačním úspěchu jeden z hráčů Josef Medek.

Josef Medek předvedl i v Havířově kvalitní výkon. | Foto: Deník/Vít Černý

Pokud se jim podaří husarský kousek v pátek od 17.00 ve vlastní hale zopakovat, senzačně třetí celek tabulky po základní části nejvyšší soutěže vyřadí.

První zápas v Havířově, to byl boj do posledního balonu. Co podle vás bylo v utkaní zlomovým bodem?

Tak asi jednoznačně otočka Michala Beneše ze stavu 1:2 na sety a 7:10 v utkání s Janem Valentou.

Se Šimonem Bělíkem jste odehrál vyrovnanou partii. Měl jste natrénováno nebo vás soupeř podcenil?Asi to byla kombinace relativně dobrého výkonu z mé strany a jeho menší zarputilostí, kdy není úplně v dobré pohodě s vedením klubu. Škoda, že jsem toho nevyužil více než na vyrovnaný zápas. Mohlo to skončit lépe než 1:3.

Havířovu chyběla jejich jednička Tomáš Polanský a šušká se, že den po prohře už začal s tréninkem. Jak vidíte liberecké šance v domácím prostředí pokud Polanský nastoupí?

Myslím si, že Polanský nenastoupí, pokud ano, není bez poměrně dlouhého tréninku as problémem s kyčlí pro naše kluky neporazitelný. Myslím si, že utkání bude zase vyrovnanė.

Co bude klíčem pro to, abychom v odvetě dokázali vyhrát a postoupit podruhé v řadě do semifinále extraligy?Musí vyjít asi vše. Bez Shoumana se nedá od trojky, ať to budu já nebo Roland, moc bod očekávat, takže pro kluky je to těžké. Poslední dva zápasy ale zvládli, tak už mají asi nastavenou hlavu na vítězství i ve dvou.

