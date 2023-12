Liberečtí florbalisté si první adventní neděli zpestřili cennou výhrou 9:8 nad v tabulce třetí Mladou Boleslaví. "Je to příjemný pocit," řekl po bitvě 14. kola nejvyšší soutěže z trenérského štábu vítězného celku kouč Matěj Klucho.

Matěj Klucho po výhře nad MB | Video: www.youtube.com

Jeho svěřenci po třech porážkách podali parádní výkon, šestou domácí výhrou ze sedmi zápasů navíc potvrdili, že se jim před vlastním publikem daří. Na tříbodovém vítězství se nejvíce podílel kapitán Vojtěch Wiener s pěti góly.

Liberec drží v průběžné tabulce klíčové šesté místo, poslední vstupenku k přímé účasti do play off. "Na každý měsíc máme nějaký bodový plán, který by v případě splnění mohl přinést pátou šestou pozici. Jsem rád, že jsme solidní trend potvrdili i tentokrát," uvedl trenér libereckého FBC.

Domácí rozhodli o skalpu favorita a jednoho z aspirantů na titul ve střední části hry, kterou opanovali 4:0. "Měli jsme smrtící brejky, které se nám podařilo dotáhnout," konstatoval Klucho.

Celkově byl spokojen. "Pocit z výhry a z výkonu, který jsme před domácími fanoušky předvedli, je teď příjemný. Boleslav má svoji útočnou sílu, ale dnes jsme ji poměrně dlouho udrželi na uzdě. Zavařili nám v situacích šest na pět," řekl kouč.

"V první třetině se nám nástup do zápasu povedl, soupeře jsme přestříleli a hodnotíme ji pozitivně. Úvod dal vlastně ráz celému zápasu. Ze začátku to bylo fifty fitty, ve druhé části hry jsme odskočili, ale o výsledku přesto nebylo rozhodnuto. Boleslav ve třetí třetině stáhla sestavu na dvě lajny, začala presovat a to nám dělalo problémy."

Už v úterý se liberecká parta střetne s rivalem z České Lípy a o dva dny později se představí v osmifinále Poháru Českého florbalu proti Sokoli Pardubice.

Livesport Superliga, 14. kolo:

FBC Liberec - Předvýběr.CZ Florbal MB 9:8 (3:3, 4:0, 2:5)

Branky: 6. Wiener, 15. Faksa, 17. Wiener, 24. Kopecký, 30. Rozkovec, 31. Wiener, 32. Kopecký, 41. Wiener, 45. Wiener - 8. Bergman, 12. Delong, 20. Gašparík, 44. Punčochář, 49. Gruber, 51. Tomašík, 54. Tomašík, 57. Suchánek. Rozhodčí: Kamil Sojka - Tomáš Sojka. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:1. Diváci: 120. Zásahy brankářů: Petr Chlad 23 - Lukáš Bauer 9, Tomáš Týc 1.