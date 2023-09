Nejoblíbenějším fiktivním sportovcem někdejšího republikového šampiona a bývalého trenéra mládežnické reprezentace Marka Kláska je „Rocky Balboa“ a jeho herecký představitel Sylvester Stallone, sportovním vzorem Timo Boll, nejvíce si z vlastní parádní kariéry váží pátého místa na mistrovství světa družstev mužů 2006 v Brémách. Nyní pod jeho taktovkou začíná nová éra extralibových stolních tenistů Liberce.

Mistr republiky a bývalý trenér mládežnické reprezentace Marek Klásek se stal novým koučem extraligových stolních tenistů Liberce. Foto: SKST Liberec | Foto: Deník/VLP Externista

Klásek je po příchodu na sever Čech v poněkud nové roli. V začínající extraligové sezoně by měl působit pouze v roli trenéra…

"Jsem hlavně rád, že mohu i nadále aktivně působit v extralize. Mám dostatek zkušeností ze své dlouholeté hráčské sportovní kariéry a rád budu tyto zkušenosti a postřehy předávat dále," řekl 48letý bývalý reprezentant Marek Klásek.

Na novou výzvu se ale těší. "Jako kouč jsem již delší dobu působil v mládežnických reprezentacích a myslím si, že vím, co hráči při utkáních prožívají a dokážu jim svými radami pomoci a tím ovlivnit průběh zápasu. V extralize jsem nyní na pozici kouče, ale dokáži si představit, že v případě potřeby bych mohl ještě v budoucnu zaskočit i jako náhradní hráč," uvedl mimo jiné v rozhovoru pro klubový web.

Jak se zrodilo vaše angažmá u SKST Liberec, kde před vámi půsibil Richard Výborný?

Ukončil jsem v Hradci Králové působení jako hráč a shodou okolností můj kamarád Richard Výborný odcházel z Liberce do Chodova a oslovil mě, zda bych neměl zájem o pozici trenéra. V extralize chci působit i nadále, jak jsem říkal, a myslím si, že je to nyní ta správná pozice pro mě - role kouče

Laťku máte nastavenou vysoko, v minulé sezoně došli liberečtí stolní tenisté až do semifinále, čekal jste to?

Myslím si, že Liberec podával v minulé sezoně dobré výkony a korunoval to postupem až do semifinále, kde dokázal být plnohodnotným soupeřem pozdějšímu mistru – HB Ostrov. Věděl jsem, že pokud se hráči při zápase „sejdou“ a odevzdají své maximum, tak jsou schopni dojít až tak daleko.

Znáte se se všemi hráči SKST Liberec osobně?Ano, znám. Dokonce jsem se se všemi několikrát utkal za stolem.

Co od každého hráče z tria Michal Beneš, Mohamed Shouman a Jakub Seibert konkrétně očekáváte v letošní sezoně?

Věřím, že Beneš společně s Shoumanem budou tvořit znovu silnou dvojici nahoře v sestavě, a že zopakují své výkony a výsledky z minulé sezony a budou hrozbou i pro ty nejlepší hráče v extralize. Věřím, že Shouman se mi ho podaří v určitých pasážích zápasu zklidnit. Od Seiberta očekávám, že bude bodovat na pozici číslo tři jako v první polovině loňské sezony. Věřím, že ho povzbudím a namotivuji tak, aby dokázal znovu porazit i velmi kvalitní extraligové hráče.

Myslíte, že někdo může letos zaskočit úřadujícího mistra z Vysočiny posíleného o Davida Reitšpiese a případně kdo by to podle vás mohl být?

HB Ostrov, s kterým ve čtvrtek začínáme, je opět největším favoritem soutěže, ale ve finále na jeden zápas je možné všechno, tak jak ukázal poslední ročník, kdy to bylo velmi těsné. Znovu bude podle mne jejich největším soupeřem El Niňo a myslím, že může překvapit Havířov, pokud budou jejich hráči fit.

Kdo je podle vás černým koněm sezony 2023/24?

Havířov a věřím, že i naše družstvo.

Jaké jsou pro vás jako nového kouče SKST Liberec cíle na tuto sezonu?

V první řadě se chceme dostat do play off, ve druhé řadě, aby to bylo na co nejlepší pozici a ve třetí řadě, aby se nám podařilo dojít co nejdál.

AUTOR: Daniel Brumlich