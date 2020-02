Víkendového programu, který je součástí seriálu Ski Classics, se zúčastnil také legendární Petter Northug, který v pátek pomohl vyhrát ve sprintu svému bratrovi Evenovi. V neděli se jel hlavní závod na 50 km.

Mužskou kategorii ovládl Nor Andreas Nygaard, který obhájil prvenství z loňského roku, a porazil druhého Švéda Oskara Kardina o šest desetin sekundy.

Na třetím místě dojel se ztrátou osmi desetin Petter Eliassen z Norska.

Z českých závodníků se nejlépe umístil Jiří Pliska, který skončil dvacátý s mankem téměř minuty a tři čtvrtě. „Těžké to bylo, rychlé tempo ve všech kopcích. Na větru se jelo pomalu, tam se dalo odpočinout. Tak patnáct kilometrů před cílem jsem dostal křeče, takž jsem měl co dělat, abych stihl uviset skupinu a dojet až sem,“ nechal se po závodě slyšet Pliska.

Dalšímu Čechovi Sedláčkovi patřila 28. pozice a trojnásobný šampion ČEZ Jizerské 50 Stanislav Řezáč dojel do cíle jako třiatřicátý, přičemž už v úvodním stoupání přišel o kontakt s čelem pelotonu. Poprvé v historii Jizerské 50 neskončil mezi prvními dvaceti závodníky.

„Necítil jsem se před startem úplně v pohodě, byl jsem unavený z minulých týdnů. Snažil jsem se bojovat a objet to. Bylo krásné počasí, Jizerka se povedla,“ řekl Řezáč.

V průběžném pořadí seriálu se na vedoucí příčce drží Nygaard (1 047 bodů), druhý je Gjerdalen (960) a třetí pak Pedersen (903). Řezáč je dvaatřicátý, Pliska osmatřicátý a Štoček čtyřicátý.

Ženský závod ovládla Švédka Brita Johanssnová Norgrenová, která zajela čas 2:16:21,3. Druhá Fletenová z Norska zaostala o 43,4 sekundy a třetí Korsgrenová ze Švédska pak o 55,1 sekundy. Nejlepší z Češek Kateřina Smutná doběhla na výborném pátém místě, Grohová byla třináctá a Sixtová patnáctá.

Smutná přitom nebyla od medaile moc daleko, protože na bronz jí chybělo dvacet sekund. „Třetí místo bylo kousek. Viděla jsem ji před sebou. Škoda, že to nebylo ještě tři kilometry. Posledních deset kilometrů jsem cítila, že se ve mně najednou někde vzala energie, byli tam diváci a konečně to šlo. Ale bylo to pozdě. Tak páté místo, musím být spokojená i s tím,“ řekla Smutná České televizi.

Smutná, která dokázala na Jizerské padesátce dvakrát vyhrát, se neudržela ve skupině bojující o bronzovou medaili a v cílové rovince prohrála spurt o čtvrtou pozici. Nezopakovala tak druhá místa z předchozích dvou let.

V průběžném pořadí vede Johanssnová Norgrenová (1275 bodů), druhá je Gjeitnesová (1175) a třetí Smutná (1010).