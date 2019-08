S novinkou se vytastil liberecký karatistický oddíl Gryf, který kromě klasického karate otevírá i sportovní přípravku.

GRYF Liberec na MČR. | Foto: Klub

Do přípravky se mohou hlásit děti od tří do pěti let. Karate je určeno capartům od šesti let. Tréninky probíhají v centru města na Perštýně a po celé září jsou zdarma.