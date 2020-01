Devatenáctka sice prohrála s Plzní 1:4, přičemž jediný liberecký gól obstaral Vítězslav Horčička. „Do zápasu s Plzní jsme nevstoupili vůbec dobře. Nechali jsme si vnutit hru soupeře, který vyčkával vzadu a trestal naše mezery v obraně. My jsme za celý zápas neproměnili možná dvě desítky šancí, které mohly skončit v síti,“ pronesl smutně asistent trenéra Liberce Pavel Bína.

Žalostná koncovka

Liberec doplatil na mizernou produktivitu. „Soupeř hrál jednoduše, efektivně a to, co potřeboval. Závěrečnou hru bez brankáře jsme odehráli solidně, ale nebyli jsme schopni proměnit ani ty nejvyloženější příležitosti,“ pokrčil rameny.

Bína přiznal, že do sestavy nasadil i hráče věkově spadající do mladší kategorie. „V sestavě jsme měli jednu čtyřku ročníkově patřící ještě do U17, což neberu jako výmluvu, ale fakt, kdy se především v soubojích projevila i fyzická zdatnost Plzeňáků. Soupeř zvítězil zaslouženě a gratuluji mu tak k vítězství,“ dodal Bína.

V dalším utkání už nezaváhala a českobudějovické Dynamo porazila 6:3. Střelecky se činil především Marek Šíma, který proti Jihočechům zaznamenal hattrick.

„I zápas s Budějovicemi nepatřil z naší strany k těm vydařenějším, byť samozřejmě s kvalitním soupeřem tři body bereme. Hra byla rozháraná se spoustou nepřesností. V obranné fázi jsme nebyli tak důslední, jak bych si představoval. Inkasovali jsme zbytečné branky. Při hře soupeře bez brankáře jsme už kontrolovali hru a nepřipustili nějaký zvrat,“ uvedl Bína.

Starší kategorie se v tabulce nachází na sedmém místě s šestnácti body na kontě. Pouhé čtyři body ztrácí na první Chomutov.

Zároveň mají Liberečtí jeden z nejlepších útoků a jednu z nejlepších obran v celé lize při skóre 48:14. Sedmnáctka je na tom ještě o hodně lépe. Oba své duely vyhrála. Plzeň porazila vysoko 12:1 a České Budějovice pak 3:1. Proti Západočechům se hattrickem uvedl Jen Křeš a blízko ke třem gólům byli také Holub, Vik a Janouš.

Lídr tabulky

Liberec je v kategorii U17 na první pozici v tabulce se ziskem dvaadvaceti bodů. Druhý Chomutov má pouze horší skóre.

„Do Plzně jsme jeli s cílem získat dvanáct bodů, protože tabulkové postavení tomu jasně nasvědčovalo. Tento cíl se nám povedlo splnit jen na 75 %. Musím říct, že kromě zápasu s U17 Plzně to byly všechno velmi těžké zápasy. Po silvestrovských radovánkách jsme byli nekoncentrovaní a mysleli si, že nám bude stačit profesorský futsal,“ ohlédl se za vystoupením svých svěřenců trenér Aleš Benek.

Další turnaj je na programu už tuto neděli 12. ledna, kdy se v Zákupech střetnou Liberečtí s Jeseníkem a českolipskými Démony.