Ten nechápe, proč se vládní restrikce spojené s koronavirem vztahují i na sportovce. Zvlášť když se vir libereckou kabinou už prohnal. „Covid jsme měli před měsícem a nikdo už nemůže být nakažený,“ potvrzuje Šimoníček. „Stále nerozumíme tomu, proč kolektivní sporty nedostanou výjimku, když budou dodržovat hygienická pravidla. Hráči už nemůžou nikoho nakazit, protože jsou promoření. Máme to potvrzené od hygieny a jednotlivých lékařů, že mladí sportovci, kteří tím už prošli, nemůžou nikoho nakazit. Tak nechápu, proč nemůžou sportovat. Nejedná se jen o nás, ale o všechny sporty. Celá Evropa může sportovat a my ne. To nedává smysl,“ kroutí hlavou.

Šimoníček vidí naději. Zástupci nejvyšších ligových soutěží v hokeji a fotbalu totiž jednají s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou o tom, že by se zápasy mohly hrát bez diváků při pravidelném testování. „Tyhle bohaté sporty by nám mohly pootevřít dvířka, abychom mohli začít jednat i my z menších sportů jako jsou basket, volejbal a házená. Teď se to komplikuje s odvoláváním Prymuly, ale doufám, že se to moc nezdrží a začne se hrát,“ věří.

V Liberci už vyřešili otázku učinkování v evropském CEV Cupu, do kterého Dukla vstoupí 11. listopadu dvojzápasem s rakouským mistrem SK Zadruga Aich/Dob. „I kdybychom požádali o výjimku, nedokázali bychom garantovat, že budeme mít otevřenou halu a mohlo by se u nás hrát. Byli jsme vyzváni Evropskou volejbalovou federací, abychom se k tomu co nejrychleji postavili. V pátek jsme to řešili a nakonec jsme se domluvili, že domácí zápas evropského poháru odehrajeme v Rakousku. Takže tam budeme hrát dvojzápas,“ prozradil čerstvou novinku Šimoníček. „To je nejzásadnější zásah do jedné ze tří soutěží. Český pohár se má začít hrát až v lednu, extraliga je přerušená minimálně do 3. listopadu.“

Ve druhém utkání v Rakousku bude Liberce „domácím“ týmem. „Budeme tam mít naše bannery a reklamy, takže odprezentujeme naše partnery. Máme i zajištěné vstupenky pro naše fanoušky, kdyby se rozhodli přijet do Rakouska.“

Asi největším pozitivem je, že se Rakousko nachází blízko a Dukla tak nevydá tolik peněz z klubové kasy. „Ušetříme spoustu peněz. Nebudeme muset platit letenky rozhodčím, delegátovi ani ubytování, protože Rakousko nás zve. Ušetříme za opakovaný covid test, který stojí dva tisíce, protože tým už máme promořený a nikdo už nemůže být nakažený.“

Liberecký ředitel doufá, že se po konci nouzového stavu začne znovu hrát. „Týmy jsou promořené, hraje se bez diváků… Je to blázinec. Doufám, že zvítězí zdravý selský rozum a nechají nás dělat naši živnost po tom, co opadne nouzový stav,“ přeje si bývalý hráč Slavie Ústí.