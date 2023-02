Juniorský tým FTZS Liberec obhájil vítězství na závěrečném turnaji Final four z loňské sezony. Ty jsi byl u obou titulů. Dají se porovnat?

Tento rok nemělo z naší strany Final four mnoho společného s futsalem, ale ubojovali jsme to týmovostí a nakonec zvítězili, a to je nejdůležitější.

I přesto jste věřili ve druhé vítězství v řadě?

Určitě jsme si věřili, ale je to rok od roku těžší. Ostatní týmy chtějí titul také vyhrát a každý oddíl pro to dělá maximum. My jsme ale byli tento rok nejšťastnější a nejlepší ze všech.

Na závěrečném turnaji Final four jsi byl zvolen nejlepším brankářem turnaje. Co pro tebe toto ocenění znamená?

Je to pro mě velká čest. Také loni se mi povedlo vyhrát toto ocenění, ale i v tomto případě je každým rokem těžší být nejlepší. Ostatní brankáři jsou čím dál tím kvalitnější. Tohoto ocenění si tedy vážím o něco více než loňského.

Zdroj: Youtube

Trenér Aleš Benek tě označil 'šílencem na útěku'. Proč tě takto nazval?

Sám sebe bych charakterizoval jako vůdčí typ. Všechny organizuji, někdy až moc drsně, ale ve sportu je to dle mého potřeba. Myslím si, že to není nic špatného.

Právě kvůli tvé přílišné angažovanosti jste spolu s trenérem měli během sezony osobní pohovor. Jak to probíhalo?

Trenér po mně hlavně chtěl, abych kluky více motivoval a více si věřili. Když například někdo udělá chybu, tak abych ho jako kapitán týmu podpořil. Hráči musí cítit, že za nimi stojí celý tým a že je podpoříme, i když se něco nepovede a zkazí se to.

Šílenec na útěku svým výkonem pomohl k druhému triumfu v řadě

Tento rok je pro tebe posledním v juniorské kategorii. Jaké jsou tvé následující plány a cíle?

Pro mě by bylo nejlepší, a je to také můj momentální největší sen, hrát někde první ligu. V Liberci je pro mě hodně těžká situace, protože je v týmu hodně kvalitních brankářů. Uvidíme. Sejdeme se s celým realizačním týmem, zhodnotíme sezonu a dozvím se, jak bude vypadat má budoucnost.

Tvé přání by tedy bylo zůstat v Liberci?

Určitě ano.

Máš nějaké sny, kterých bys chtěl v kariéře dosáhnout?

Znovu se někam podívat s reprezentací. Byl jsem s kategorií U19 v Portugalsku na kvalifikaci na EURO. Bylo by pro mě velkým úspěchem dostat se do reprezentační kategorie U21. Můj primární cíl je momentálně první liga. Udělám vše pro to, abych se do ní dostal.