V závěrečném sjezdu do cíle nastoupil Stadaas a vypracoval si až třináctisekundový náskok. Skupina s největšími favority manko stahovala, ale uprchlíka už nedohonila. Osmadvacetiletý Nor tak zvítězil o 2,2 sekundy před trojnásobným vítězem a obhájcem loňského triumfu Andreasem Nygaardem. Norské stupně vítězů zkompletoval Amund Riege. Vítěz všech závodů Ski Classics v této sezoně Emil Persson ze Švédska finišoval na stadionu v Bedřichově až jako jedenáctý.

První dvacítku uzavřel Šrail, který na vítěze ztratil více než dvě minuty. "Nebylo to tak těžké, jak jsem čekal. Jelo se pomaleji, protože ty hole se bořily šíleně. Jely mi výborně lyže a to mi přidávalo dost na síle. V letošní sezoně mi to nejde moc podle plánu, takže je super, že vyšlo takovéhle umístění na Jizerce," radoval se v rozhovoru pro Česku televizi. Těsně za ním skončil Štoček. Trojnásobný vítěz Jizerské padesátky Stanislav Řezáč od začátku ztrácel a dnešní závod nedokončil.

V ženském poli byla v první polovině závodu nejaktivnější obhájkyně vítězství Ida Dahlová ze Švédska. Postupně ale přebrala aktivitu Smedasová, která si na posledních deseti kilometrech i díky spolupráci s českým lyžařem Václavem Sedláčkem vypracovala výrazný náskok. Dva týdny po triumfu na Marcialonze si připsala další velký úspěch. "Byla jsem dnes trochu překvapená, ze začátku to bylo opravdu náročné. Poté jsem se ale začala cítit lépe a lépe a mé lyže jely rychleji a rychleji," uvedla v tiskové zprávě.

S odstupem minuty a 5,5 sekundy za ní skončila druhá dvaadvacetiletá Švédka Karolina Hedenströmová, další více než minutu ztratila třetí Silje Oyre Slindová z Norska. Švédská favoritka Dahlová byla tentokrát až pátá.

Nejlepší umístění v závodech Ski Classics si devátým místem vyrovnala Schützová, jež na vítězku ztratila více než sedm minut. Před závodem by byla s umístěním v nejlepší desítce spokojená, ale nakonec měla jiné pocity. "Vzhledem k průběhu závodu je to zklamání. Vzala jsem si malé košíčky, to mě hrozně limitovalo, nedalo se to s nima v kopcích uviset. Ujížděly mi soupeřky, na které jsem si myslela, že bych mohla mít," litovala špatné volby vybavení. Někdejší dvojnásobná vítězka tohoto závodu Kateřina Smutná, která už ukončila profesionální kariéru, byla čtrnáctá.

Na start vyprodané Jizerské padesátky se mezi rekreačními lyžaři postavila i Kateřina Neumannová a pár dní před 50. narozeninami měla v tomto závodě premiéru. Trať zvládla za něco málo přes tři hodiny a v cíli k ní stejně jako po olympijském triumfu v Turíně 2006 přiběhla dcera Lucie. "Byla náročná, ale dala jsem to bez nějaké zásadní krize. Byl to krásný zážitek, i když teď mě samozřejmě všechno bolí," zhodnotila.

Jizerská padesátka uzavřela čtyřdenní závodní program v Bedřichově, do něhož se přihlásilo 9201 závodníků.

Jizerská padesátka, závod seriálu Ski Classics v dálkovém lyžování v Bedřichově (50 km):

Muži: 1. Stadaas 2:05:50,0, 2. Nygaard -2,2, 3. Riege -2,4, 4. Johaug -2,8, 5. Gunnulfsen (všichni Nor.) -2,9, 6. Novak (Švéd.) -3,3, …20. Šrail -2:08,8, 21. Štoček -2:10,2, 30. Sedláček (všichni ČR) -8:02,5.

Průběžné pořadí (po 8 závodech): 1. Persson (Švéd.) 1400, 2. Pedersen (Nor.) 791, 3. Riege 733, …28. Štoček 313, 39. Šrail 233.

Ženy: 1. Smedasová (Nor.) 2:28,44,7, 2. Hedenströmová (Švéd.) -1:05,5, 3. Slindová -2:09,2, 4. Fletenová (obě Nor.) -2:30,7, 5. Dahlová -2:32,6, 6. Larssonová (obě Švéd.) -4:18,8, …9. Schützová -3:03,0, 14. Smutná -11:52,2, 16. Grohová (všechny ČR) -12:01,5.

Průběžné pořadí (po 8 závodech): 1. Smedasová 1060, 2. Dahlová 1045, 2. Larssonová 909, …10. Schützová 593, 24. Grohová 307.