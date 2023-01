Vzhledem k předpovědi (teploty se mají držet pod nulou a má připadnout další sníh), to vypadá, že tradiční závod profíků i amatérů nemůže nic ohrozit.

Pro hobíky je tady jedna rada od mistra. „Chce to teď co nejvíc lyžovat. A nejlépe přímo v Jizerkách,“ vzkázal Stanislav Řezáč, jeden z nejzkušenějších českých reprezentantů, který letos oslaví padesátiny.

Neumannová zpátky na běžkách. Ambice mě už přešly, říká. Dá si skleničku vína

Od ikony by tato slova určitě neměla zapadnout. Řezáč je ve stopě jako doma. Pokud se jako amatéři chystáte na Jizerskou 50, tady jsou jeho další doporučení.

„Není od věci si projet celý okruh. Závod je specifický. Od startu vyjedete 200 výškových metrů, rozdíl ve sněhu a jeho kvalitě je ohromný. Dole bývá mokro, nahoře mráz. A kdyby měl někdo obtíže s lyžemi a mazáním, ať si pořídí takové ty lyže s kožíškem, stoupacím pásem. Super se odrazí, nenamrzne to. Stačí to naparafínovat,“ dodal muž, jenž doma v Bedřichově slavil tři triumfy.

Vzhůru do stopy, pánové a dámy, k tréninku jsou ty nejlepší podmínky!

Poslední šance: Už zbývá jen pár míst

Organizátoři Jizerské 50, která se uskuteční od 9. do 12. února, kvitují přívaly sněhu. Díky nim se zase zvedl zájem o přihlášky na závody. Online registrace končí o půlnoci v neděli 29.1.2023. „Poté bude stále možná registrace na místě, ale za vyšší startovné a pouze do naplnění kapacity jednotlivých závodů. A pozor, startovní čísla do hlavního i kratších závodů rychle mizí. Pročistili jsme přihlášky o nezaplacená startovní čísla, pár se jich uvolnilo,“ uvedli organizátoři. V tuto chvíli stojí startovné na hlavní padesátikilometrový závod 2920 korun.