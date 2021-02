Tuto neděli ožije Bedřichov v pořadí už 54. ročníkem legendárního závodu ČEZ Jizerská 50. Zatímco v minulých letech bojovali organizátoři s nedostatkem sněhu a klimatickými podmínkami, letos jim situaci zkomplikoval nouzový stav a s ním spjatá bezpečnostní opatření.

Jizerská 50 | Foto: www.jiz50.cz

Na start se postaví a změří mezi sebou síly pouze profesionální závodníci. I pro ně to bude nová zkušenost, jelikož se budou muset obejít bez přítomnosti diváků. Během závodu neuslyší jejich fandění a po příjezdu do cíle nebudou za svůj výkon odměněni mohutným potleskem. „Je nám to neskutečně líto, že to nakonec takto dopadlo, ale pojďme společně dodržovat pravidla, ať je epidemie brzy za námi,“ řekl za organizátory Richard Valoušek.