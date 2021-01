David Pabiška dojel do cíle na průběžném etapovaném 47. místě. „Dneska jsem nasadil svoje tempo, ale brzy jsem dojel čtyřkolky, které práší a nedá se za nimi pořádně jet. Motorka měla dneska značný nedostatek ve výkonu, protože mi to na pláních jelo maximálně 130 km/h a neustále jsem musel řadit pětku a šestku nahoru a dolů. Ale další den je za námi, ukousnul jsem další sousto a jdeme dál,“ uvedl David Pabiška.

S mankem necelých 21 minut na Davida se do cíle přiřítil Rudolf Lhotský na 60. pozici. „Dneska to pro mě bylo trochu trápení. Na planinách mi všichni soupeři odjížděli, protože motorka netáhla stejně jako Davidovi. Začalo se dnes mluvit o nekvalitním benzínu a někteří měli zanesené palivové filtry, tak uvidíme, co s tím uděláme. Ztratil jsem tím asi pár míst, ale stále říkám, že je to jen začátek. Dneska jsem trochu více unavený, takže zkusím jít dřív spát a připravit se na zítřek, který bude hrozně dlouhý,“ pronesl Rudolf Lhotský.

V celkovém pořadí oba jezdci ztratili, když Pabiška je na 45. příčce a Lhotský klesl na 56. místo. V kategorii Original by Motul se Lhotský celkově drží na 10. místě a Pabiška je stále šestý.

Ve středu je na programu úctyhodná porce 856 kilometrů, když se celý dakarský ansámbl přesune do Rijádu. Měřený test bude dlouhý 337 kilometrů.