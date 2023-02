Přitom začátek utkání vyšel lépe domácím hráčkám. V závěru prvního setu ale Olympiakos otočil skóre a zvítězil 25:22. Podobný průběh měla také druhá sada, rozdíl byl pouze ve skóre, kdy svěřenkyně Libora Gálíka získaly o bod více. "V koncovce prvního setu jsme nesložili balon. Měli jsme trochu horší příjem a přestali skládat balony, což nám do té doby šlo. Olympiakos má zkušenější tým a v koncovkách setů udělal vše dobře. To rozhodlo," smutnil trenér po utkání.

Podobně hodnotila úvod zápasu také kapitánka týmu. "Pocity jsou smíšené. Bohužel jsme pokazily koncovky setů, jinak jsme se s nimi držely po celý zápas," byla hrdá na své spoluhráčky Kvapilová. Taková utkání jsou pro hráčky skvělá. "Celkově si odnášíme ze šesti zápasů evropského poháru velké zkušenosti. Jsou to typově úplně jiné hráčky než v Čechách. Dalo nám to hrozně moc," je si vědoma nabitých zkušeností univerzálka s číslem 11 na dresu.

I liberecký lodivod ví, že pouť evropskými soutěžemi je nenahraditelná co do získaných zkušeností. "Evropský volejbal, ne-li světový je prostě někde jinde. Ani jeden celek neměl mnoho hráček ze své země. Francouzky byly cizinky, maďarský tým a řecký to samé. Myslím si, že jsme mohli předvést kvalitnější výkony, protože máme zkušenost z loňské účasti v Lize Mistrů, kde to bylo ještě o level dál. Je to zkušenost, že ani CEV Cup či Challange Cup nejsou vůbec špatné soutěže a musí se předvádět stoprocentní výkony," řekl Gálík závěrem.