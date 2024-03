Je dobojováno, poslední kolo základní části extraligy volejbalistů přineslo v sobotních derniérách odpovědi na všechny otázky. Pro kluby ze severu Čech situace nedopadla nejlépe - Liberec podlehl a do play off půjde až jako třetí tým za Lvy Praha a Kladnem. To uspělo a druhou příčku před Duklou uhájilo. Ústečtí podlehli na palubovce Karlovarska a čeká je nevyzpytatelná baráž.

Nejvyšší volejbalové soutěže jsou v plném proudu. Liberecké volejbalistky (čelem) porazily Frýdek-Místek 3:2. Foto: cvf.cz/Adriana Micáková | Foto: Deník/VLP Externista

Až poslední kolo navíc rozhodlo o posledním účastníkovi předkola play off. Tím je po tříbodové výhře nad „lavičkou“ Odoleny Vody celek Benátek nad Jizerou. Zlín sice porazil Ostravu, ale pro oba letošního sozona skončila.

Jihostroj České Budějovice porazil libereckou Duklu 3:0 (18, 17, 17), čímž dostal 1 352 diváků do varu. „Soupeř nás přehrál servisem a kvůli tomu jsme nebyli schopní založit dobrý útok. Jedeme domů bez bodu, ale naše myšlenky už směřují k play off,“ uvedl liberecký smečař Radek Suda.

„Svým způsobem jsme rádi, že to máme za sebou. My jsme věděli, že skončíme třetí. Odehráli jsme totiž skvělý zápas proti Kladnu a už jsme neměli tolik sil na to se pokusit o výhru ještě tady v Českých Budějovicích. Takže se v klidu nachystáme na play off s Příbramí,“ řekl liberecký kouč Martin Demar.

„Jsme moc rádi, že se nám poslední zápas základní části nad míru povedl. Trochu nás zaskočil Liberec sestavou, kterou nasadil. To ale nemělo vliv na náš předvedený kvalitní výkon. Splnili jsme cíl a pojistili jsme si čtvrté místo po základní části,“ prohlásil Petr Kohout.

Černý Petr zůstal SKV Ústí, který po porážce 0:3 (-19, -15, -17) v Karlových Varech bude muset do prolínací soutěže proti vítězi druhé nejvyšší soutěže. "První ligu sledujeme, víme, jací soupeři se nabízejí," uvedl ústecký manažer Miroslav Přikryl.

„Musím říct, že nás dnes Vary dobře odbránily. Byli jsme nemohoucí na útoku, nemůžeme se sejít a tím vyhrály Vary zaslouženě 3:0. My se půjdeme prát do baráže. Byl to projetý zápas,“ konstatoval pro portál cvf.cz ústecký kapitán Jiří Kořínek.

„Jsme moc rádi, že jsme zakončili základní část výhrou. Jsem i rád, že všichni kluci, co vlezli dnes na hřiště, prokázali kvalitu hry a že odehráli to, co jsme se domluvili před zápasem, i po prohraném zápase v Praze. Teď máme deset dní na to se připravit na České Budějovice. Jsem moc rád, že jsme zdraví a už se moc těšíme,“ dodal Ondřej Hudeček, trenér VK ČEZ Karlovarsko.

Volejbalistkyzvládly další „pětiseťák“

Po nevydařeném zápase v Ostravě složily v 26. kole extraligy liberecké volejbalistky reparát a Frýdek-Místek porazily po boji 3:2 (13, -16, -30, 12, 7).

„Nastoupili jsme v trochu jiné sestavě, abychom šetřili síly, protože jsme posledně hráli pětisetové utkání, ale bohužel i dnes jsme hráli další „pětiseťák“. Každopádně je to výborná příprava před play off. Po jasném setu jsme opět přestali hrát a nechali jsme soupeře rozehrát k výbornému výkonu a nezachránili jsme ani třetí set. Potom jsme to otočili a znovu dobrým výkonem jsme utkání otočili na 3:2,“ řekl liberecký trenér Libor Gálík.

„Jsme rády za dva body, i když jsme si určitě přály tři body, ale Frýdek hrál dnes dobře a my jsme hrály v obměněné sestavě. Už se všichni těšíme na play off,“ přidala Lucie Kolářová, libero VK Dukla Liberec.

„Byl to hodně těžký zápas. Ten první set bych asi ani nekomentovala, protože jsme měly asi „nohy ještě v autě“, ale od druhého setu jsme hrály naši hru. Ve čtvrtém setu jako kdyby nám docházely síly,“ uvedla k sobotní bitvě Veronika Strušková, kapitánka Sokolu Frýdek-Místek.