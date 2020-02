Ve dvouhře chlapců se Jan Rázl probojoval do semifinále přes svého spoluhráče ze čtyřhry Daniela Dvořáka (TJ Sokol Č. Budějovice), ale tady podlehl na turnaji nasazené dvojce Dominiku Kopřivovi (SK Badminton Přerov) ve dvou setech 17:21, 16:21 a skončil na třetím místě.

Ve čtyřhře chlapců oba na vzájemné soupeření zapomněli a v semifinále porazili po velkém boji nasazený pár číslo 1, dvojici Dominik Kopřiva – David Smutný (SK Badminton Přerov/BADMINTON FSpS MU Brno) 26:24, 12:21 a 22:20. Matěj Rzeplinski a Adam Šulc (TJ Slavoj Český Těšín/SK Prosek Praha) jim pokazili ale konečnou radost ve finále a Rázlovi s Dvořákem zůstaly stříbrné medaile.

I smíšená čtyřhra přinesla Janu Rázlovi a jeho spoluhráčce z Baníku Most Kristině Kozempelové stříbrnou radost okořeněnou tím, že ve čtvrtfinále porazili jedny z favoritů, nasazené dvojky, dvojici Pavel Maňásek – Karolína Hejduková (Badminton Rychnov n. K./SK Hamr Praha) v poměru 2:1 na sety (17:21, 21:12, 21:12). V semifinále vyhráli Rázl s Kozempelovou nad párem z Hamru Praha Jonáš Hurtík – Eliška Bílková až v koncovce třetího setu (21:15, 12:21, 22:20).

Finálový zápas jim už tak dobře nevyšel a tak celkové vítězství se ani tentokrát nekonalo, s dvojicí Matěj Rzeplinski – Martina Ševčíková (TJ Slavoj Český Těšín/ BADMINTON FSpS MU Brno prohráli ve dvou setech 15:21, 12:21.

Jana Rázla doplnila na turnaji v Hradci Králové ještě z Badmintonového klubu Technické univerzity v Liberci Klára Malcová, která postoupila ve dvouhře do druhého kola a ve čtyřhře dívek se bohužel s Karolínou Fišerovou (Super Stars Most) nedostaly do hlavní soutěže.

Nejúspěšnějšími hráči GPA U17 v Hradci Králové se stali Matěj Rzeplinski a Martina Ševčíková, již vyhráli se svými partnery čtyřhru a společně smíšenou čtyřhru. Ve dvouhrách zvítězili David Smutný a Petra Maixnerová.

Zdeněk Kračmar