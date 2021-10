Jak skloubit kolo a mapu? Můžete si to vyzkoušet ve Sklenařicích

Redakce





Sport pro všechny. Sokolské heslo, které si možná ti ambicióznější přeloží jako: „Bude to nuda.“ Přitom to vůbec neznamená, že by se ve sportu nesoutěžilo. Výsledek ale v tomto pojetí není na prvním místě. Jde především o radost z pohybu, ze setkávání s podobně naladěnými lidmi a z posouvání pohybových dovedností a fyzické kondice.

Jak skloubit kolo a mapu? Můžete si to vyzkoušet ve Sklenařicích | Foto: archiv klubu

Podobným heslem se řídí i spolek Ztracené kobylky, který v sobotu 30. října pořádá orientační závod dvojic na horských kolech Dušičkové kobylky. „Řekl bych, že by akce nemusela mít název závod, ale klidně hra, orientační hra. Každá dvojice obdrží na začátku mapu s vyznačenými kontrolami a body, které lze jejich nalezením získat. Cílem je, aby v časovém limitu 5 hodin sesbírali co nejvíce bodů. Nemusí tedy posbírat všechny kontroly, ale objet jen to, co ve dvojici zvládnou,“ vysvětluje Zdeněk Brůna, hlavní organizátor a také předseda spolku Ztracené kobylky. Ti nejlepší stihnout ujet v podzimní krajině klidně 100 kilometrů, ti pomalejší si klidně zastaví na oběd. Nakonec se všichni večer sejdou u stolu nad pivem a rozebírají taktiku a výkon. Start, cíl i zázemí závodu je v penzionu Mexiko ve Sklenařicích. „Konečně pořádám závod v místě, odkud pocházím, v regionu, kam se vracím stále častěji a který miluji, v kraji zapadlých vlastenců,“ těší Zdeňka. S oddílem Kobylek organizují každý rok cyklistické závody, které jsou součástí celorepublikové ligy. K těm přidaly letos i dušičkový závod. Za pořádáním ale stojí spousta dřiny. Stejně jako stála za vznikem areálu pevných kontrol Pod Turnovskou, který před dvěma lety společně vybudovali. Ten je určen pro veřejnost, pro běžce a turisty, kteří mají chuť vyzkoušet orientační běh. Máte-li chuť strávit poslední říjnovou sobotu v sedle kola, v krásné krajině na pomezí Jizerských hor a Krkonoš, a večer se odměnit pohodou a koncertem v hospůdce, určitě si vzpomeňte na Dušičkové kobylky. Více informací a přihlášky najdete na webu www.ztracenekobylky.cz . Najdete tam i další aktivity sympatického sportovního oddílu. Potkáme se v sedle? JANA RYANTOVÁ