Pokud po většinu roku provádíme pravidelnou fyzickou aktivitu, tak se nabrání tukových zásob nemusíme děsit. Metabolismus je nastartovaný na plné obrátky a většinu dobrot zužitkuje, odpověděl osobní trenér a výživový poradce Martin Jungmann, který v rozhovoru mimo jiné radí, kdy je správná chvíle obrátit se na výživového poradce.

Naposledy jsme spolu mluvili v létě, kdy lidé zatouží po krásné postavě na léto. Jak to je v zimě?

Paradoxně lidí v tuto dobu přibývá, odhadem tak o třetinu. Postava na další léto se zkrátka začíná budovat už v zimě a nejlépe toho člověk docílí systematickým a pravidelným cvičením a správně nastaveným jídelníčkem. Vypadat dobře je zkrátka celoroční záležitost

Blíží se vánoční svátky. Lze je z pohledu osobního trenéra a výživového poradce přežít bez újmy na váze?

Bez výrazné a dlouhodobé újmy na váze je přežít jednoznačně lze. Pokud po většinu roku provádíme pravidelnou fyzickou aktivitu, tak se nabrání tukových zásob nemusíme děsit. Metabolismus je nastartovaný na plné obrátky a většinu dobrot zužitkuje. V opačném případě ale hrozí při neřízeném obžérství následky v podobě nevzhledných kilogramů tuku. Pokud chce člověk v jídle hřešit, měl by zařadit i nějakou aktivitu, například svižnější procházku. Také doporučuji konzumovat sladké a slané s hodinovým odstupem, trávení vám poděkuje.

Chci si výjimečně zahřešit na konci roku, ale zároveň si nezkazit postavu. Existuje nějaká alternativa, řešení?

Jak se říká, všeho s mírou. Jeden až dva dny nezřízené konzumace jídla a dobrého pití vám postavu nezkazí. Pokud si chcete dopřát něco dobrého, zbytečně se nepřejídejte a spíše degustujte. Další den se vraťte ke své běžné jídelní rutině.

Přijde mi, že řada lidí chodí cvičit, jen aby byli v kurzu. A pak po skončení si dají nějakou kalorickou bombu jako odměnu. Setkal jste se s něčím podobným?

Ano, setkal. Je to normální případ. Lidé cvičení často berou jen jako záminku, dobře se po něm najíst. Nemohou však poté čekat výrazněji viditelnou přeměnu postavy. I někteří moji klienti tento neduh praktikují, na druhou stranu kdyby necvičili vůbec, byl by dopad na jejich postavu výrazně horší.

Kdy je ta správná chvíle obrátit se na výživového poradce?

Čas přichází tehdy, pokud jste si již prošli několika výživovými směry a žádný na vás nefungoval, nebo jste s výsledky konkrétního stravovacího stylu nebyli spokojeni. Dále je vhodné oslovit odborníka, když nechcete ztrácet čas hledáním výživového směru vhodného právě pro vás. Výživový poradce vám pomůže stravování napasovat na váš denní režim tak, aby fungovalo a zároveň i chutnalo.

Pokud budu mít mírnou nadváhu, ale budu odhodlaný s sebou něco dělat, změnit jídelníček. Kdy mohu očekávat první výsledky?

V případě redukce hmotnosti můžete první výsledky očekávat již v průběhu prvních dvou až čtyř týdnů, a to konkrétně úbytkem hmotnosti nebo snížením obvodů tělesných partií. U nabírání svalové hmoty je to běh na delší trať v řádu měsíců.

Co říkáte na vlny paleo diet, lowcarb stravování a podobné výživové programy?

U každého výživového směru je potřeba si na začátku položit otázku, čeho s ním chci dosáhnout. Chci zhubnout, chci nabírat svalovou hmotu, chci zlepšit trávení? Cílů může být mnoho. Některé typy stravování je dobré držet jen určitý čas, jinak se stávají neefektivní a mohou nám i uškodit. Typickým příkladem je keto dieta. Ta je velmi účinná při redukci hmotnosti, ale vlivem vysoké konzumace živočišných bílkovin a tuků má výrazný dopad na zatížení našich jater. Není tedy vhodné ji držet déle než několik měsíců. Já osobně jsem velkým zastáncem low carb stravování, které je pro většinu lidí dlouhodobě udržitelné a mohou si párkrát do týdne dopřát i nějaké to sladké mlsání.

Jaké jsou podle vás největší stravovací hříchy, kterými si škodíme?

Největším hříchem je za mě konzumace velkého množství jídla a pití na noc. Způsobujeme si tím narušování spánku a detoxikaci našeho těla. Ráno se budíme unavení a postupně takto přibýváme i na váze. Dalším typickým hříchem je nepravidelné stravování, které většinou zase způsobuje přejídání večer. Není nutné jíst pětkrát denně, ale snídaně, oběd a večeře by měly tvořit základ.

V časopisech a na sociálních sítích na nás vykouknou dokonalá těla modelek a modelů. Proč si myslíte, že v dnešní době se dává takový důraz na ideál krásy?

Z mého pohledu se jedná hlavně o dobrý marketing velkých firem, kterým to hraje do kapsy a snaží se na tom královsky vydělat prodejem různých zkrášlujících preparátů, ať už na hubnutí nebo např. zkvalitnění pleti. Vypadat dobře jako modelka nebo model chce hodně lidí, málo komu se to ale podaří. Většina z nás nemá a ani nikdy mít nebude ideální proporce modelky. S širokou pánví nebo s útlými rameny těžko něco uděláte. Je ale potřeba říct, že každá postava se dá v některých ohledech zlepšit, je však důležité si nastavovat reálné cíle

Do posiloven už chodí mládež ve věku patnácti let i mladší. Není to někdy spíše na škodu než k dobru?

Na škodu je to pouze v tom případě, když mládež cvičí špatně, což vídám dnes a denně a nejen u mládeže. Pokud se cvičí přiměřeně k věku a nepřehání se to se závažími, je to vždy ku prospěchu. Sám jsem odhadem dva roky necvičil úplně dobře, trvalé následky to na mě nezanechalo, ale přeučovat se techniky některých cviků zpětně není vůbec jednoduché. Každý, kdo začíná se cvičením, by měl oslovit minimálně někoho zkušenějšího, kdo má ve cvičení praxi nebo rovnou kvalitního trenéra, který své práci rozumí a dokáže ideálně poradit.

Četl jsem rozhovor, kdy trenér řekl, že fitness centra produkují mrzáky. Co na to říkáte?

Když se cvičí správně a v rozumné intenzitě, tak cvičení nikdy není na škodu. Pohyb je pro nás zkrátka přirozený, a pokud se vykonává technicky správně, je zdraví prospěšný.

Nedávno jsem viděl kus reality show na stanici TV Nova Mladší o deset let, kde řešili nedokonalosti operacemi. Není to trend dnešní doby, mít vše co nejrychleji a ideálně bez hodně práce?

Nemyslím si, že je to trend jen dnešní doby, lidé chtějí mít odjakživa získáno vše s co nejmenším úsilím. Plastická operace může v některých případech pomoci, např. u zpevnění a zvětšení poprsí nebo vyhlazení mimických vrásek nebo jiných estetických operací týkajících se obličeje. V případě liposukce to může být spíše na škodu. Když nemá člověk správně vyřešený svůj životní styl, nabere tukové polštáře zpět, ovšem ještě v méně vzhledném tvaru. U přeměny postavy se tedy vyplatí začít správnou změnou životního stylu a váhu shazovat postupně.