Jisté je, že položka s názvem vstupné zůstane od vyhlášení bezpečnostních opatření ze strany Vlády ČR na nule. V některých klubech příjmy ze vstupného nejsou nijak závratné, jinde mohou naopak tvořit velkou část příjmové stránky rozpočtu.

Další příjmy plynou z marketingových a televizních práv a vzhledem k tomu, že tuzemské televizní společnosti nemají v této době co vysílat, tyto peníze by mohly být pro kluby také v ohrožení.

Méně finančních prostředků mohou kluby inkasovat i od svých partnerů, kterých se pandemie koronaviru rovněž dotkne.

Nyní nemohou fungovat ani kamenné fanshopy, z kterých by klubové kasy také něco utržily. Alespoň částečnou náhradou jsou e-shopy. Vyjmenované položky jsou pouze nástinem a domněnkou toho, o co by mohly kluby v současné situaci přijít.

„V tuhle chvíli zatím nevíme, jak nám celá situace ovlivní ekonomiku klubu. Bude se to odvíjet od toho, jestli a jak se dohraje nejvyšší soutěž. Momentálně nedokážeme cokoliv vyčíslit a předjímat. Stále je ale varianta, že se liga nějak dohraje,“ řekl Deníku ředitel komunikace a marketingu FC Slovan Liberec Tomáš Čarnogurský.

Ani v Jablonci dosud přesně neví, jak moc přerušení soutěže a případné nedohraní ovlivní ekonomiku klubu. „Podle mého názoru bude největší problém na straně firem, které dávají peníze do sportu. Přeci jen příjmy ze vstupného nejsou tak výraznou položkou,“ odpověděl tiskový mluvčí FK Jablonec Martin Bergman.

Futsalisté Liberce se nastalé situace bát nemusí. „Zatím nemáme zprávy o tom, že bychom měli přijít o nějakého partnera. Na tuto sezonu jsme měli rozpočet zajištěn a co bude dál, to se uvidí. Řešíme sezonu od sezony. S některými partnery máme dlouhodobější kontrakty,“ prozradil předseda FTZS Liberec Pavel Bína.

FUTSAL JAKO DRUHOŘADÝ

„Zatím nevím, jaký dopad bude mít současná situace na ekonomiku našeho klubu. Vše se vyvíjí. Mám stavební firmu, musím zajistit zakázky. Navíc pracuji ve zdravotnictví a řeším krizové věci a také to, abychom mohli pokračovat ve stavbě. V tuto chvíli řeším spoustu důležitých věcí, aby měli moji dělníci co jíst a abych se postaral o ně a svoji rodinu. Futsal je teď druhořadá věc,“ přiznal prezident FC Démoni Česká Lípa Jiří Šubrt.

„Nevíme, jak dlouho bude pauza. Momentálně se ani netrénuje. Možná, že se po určitou dobu nebudou platit členské příspěvky, ale o tom jsme se zatím nebavili,“ uvedl sekretář FBC Liberec Prokop Ferdan.