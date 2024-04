Renovace plochy františkovského hokejbalového hřiště přilákala k pohybu na čerstvém vzduchu řadu dalších sportovců. Mezi nové uživatele plastového povrchu patří i tým inline hokejistů IHC Podvraťáci, kteří pro svůj sport konečně našli odpovídající prostor, a dokonce hledají nové členy.

Týmové foto inline hokejistů IHC Podvraťáci. | Foto: se svolením IHC Podvraťáci

Vedoucí týmu nemohl spolu se svými spoluhráči delší dobu narazit na vhodné sportoviště v rozumném dosahu od svého bydliště. Začátek jejich putování na inline bruslích se datuje až do roku 2014, kdy se začali scházet na hřišti Na Rozcestí ve Vratislavicích nad Nisou. „Odtud pochází i název našeho týmu Podvraťáci. Jelikož jsme všichni s inline hokejem začínali, tak nám ani nevadily naprosto nevyhovující rozměry hřiště nebo kluzký povrch. Ten velmi rychle degradoval a musím říct, že kdo tyhle prvotní nástrahy překousl, zůstal v týmu dodnes,“ vzpomíná Jakub Blail.

Začátky opravdu nebyly jednoduché a hráči museli na zápasy cestovat mimo Liberec. „Tam se ukázalo srdce pro inline hokej. Souběžně jsme pak jezdilii do Lomnice nad Popelkou a dokonce až Nové Paky. V obou městečkách byly plochy umístěné v zimním stadionu a člověk nemusel řešit předpověď počasí. Opět velká srdcařina jezdit za svým oblíbeným sportem takové dálky. V roce 2018 jsme objevili venkovní hřiště v Turnově - Daliměřicích, které bylo naším hlavním útočištěm až do zprovoznění hřiště na 'Franťáku'. Mezitím jsme stále jezdili především do Lomnice nad Popelkou, a také se účastnili amatérských jednodenních turnajů v Nové Pace či Mladé Boleslavi,“ pokračoval Blial ve vyprávění.

Díky sociálním sítím libereckého hokejbalového klubu HBC Liberec se Podvraťáci dozvěděli o možnostech františkovského hřiště a pomohli i se samotnou pokládkou plastu. „Za nás je plocha super a naprosto vyhovující. Využíváme ji od loňska. Předtím by to ani nešlo, inline kolečka a hrubý asfalt si nerozumí, a to nemluvím o vybavení, které by se při pádu potrhalo, což bych tam žádné hráče nedostal,“ řekl.

Co si nejvíc cení na renovovaném sportovišti? „Velikost odpovídající rozměrům pro inline hokej, povrch, dostupnost díky umístění v Liberci a také organizaci, která je bezchybná a člověk se může spolehnout, že v domluvený termín je hřiště přístupné,“ vyjmenoval výhody.

IHC Podvraťáci existují již 10 let. Za tuto dobu se v týmu protočilo okolo šedesáti hráčů, přičemž nyní čítají čtrnáct stabilních členů. Jak sám vedoucí týmu tvrdí, každý další pár kolečkových bruslí navíc by se jim hodil. „Já sám hraji inline hokej 10 let. Klasicky jsem chtěl něco víc než jen inline stezky a hledal nějakou akčnější alternativu. Také jsem hrál amatérsky hokej, který mi přes léto chyběl a jeho letní varianta v podobě inline hokeje mě dokonale oslovila,“ pravil Blail.

Oproti hokejbalu, který je ve Františkově doma, je inline hokej o něco rychlejším sportem. Na druhou stranu ale nenabízí například hru tělem, tak jak jsme zvyklí z jeho příbuzného, který se hraje na ledě. „Inline hokej je podobně jako hokej velmi akční hra nahoru – dolů, kde se stále něco děje. Zároveň je to však bezkontaktní sport, kde není žádoucí hrát do těla, takže tolik nehrozí zranění. Mě na tom baví, podobně jako na hokeji, že nemusím běhat a člověk si užívá skluzu, který mu umožňují brusle. Je to prostě jiný typ pohybu a asi se ten pocit nedá úplně popsat. Zároveň je to nový skill, protože běhat umíme všichni, ale bruslení je další super dovednost a úplně jiná dynamika pohybu,“ přiznal, že nejlepší je si tento sport vyzkoušet.

A jak je to tedy s případnými zájemci? „Kdo by inline chtěl zkusit poprvé, nemusí být bývalý hokejista. Stačí alespoň základní dovednosti na inline bruslích třeba z cyklostezky a hrou se už bude pomalu zdokonalovat sám. Také je tu jeden mýtus, že se na inline bruslích nedá efektivně zabrzdit – dá a na plastovém povrchu překvapivě snadno – rádi to novým zájemcům o inline hokej předvedeme,“ slíbil vedoucí Podvraťáků.

„Hry, v našem případě tréninky, jsou otevřené a pro začátek naprosto stačí inline brusle z cyklostezky a základní chrániče včetně helmy,“ mohlo by leckoho překvapit. U inline hokeje v Liberci bohužel neexistuje amatérská liga, tak jako tomu je například u Oblastní hokejbalové liberecké ligy, ale jen její profesionální varianta. „Pokud nám ale hřiště vydrží a my nabereme další hráče, mohl by vzniknout nějaký typ neregistrované ligy nebo třeba pravidelné turnaje. Noví zájemci mohou kontaktovat přímo mě, Jakub „Blérvič“ Blail, na tel. 608 192 165, případně napsat na náš facebook týmu IHC PodVraťáci!“ dodal.

autor textu: Jakub Blail