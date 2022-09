Jak obrovský kámen vám spadl ze srdce? Navlékli jsme první korálek, ale jednoduché to nebylo. Vypadalo to, že zápas zvládneme v pohodě. Jenže jsme trochu polevili a Holanďani se rozjeli. Naštěstí jsme koncovku zvládli. Ve správnou chvíli jsme našli správné lidi. Urvali jsme výhru a jedeme dál.

Basketbalisté bez Satoranského zdolali Nizozemsko. Výhru řídil Veselý

Byl to pro vás nejdůležitější zápas v kariéře?

To bych neřekl. Hrál jsem ve čtvrtfinále mistrovství světa, tohle je přece jen mistrovství Evropy.

Tak jinak, cítil jste největší zodpovědnost, tím že hrajete před domácím publikem?

Spíše bych řekl nejnervóznější. Ještě tím, jak mě rozhodčí praktický za každý kontakt vyžlutili. Takže jsme si šel sednout a utkání sledoval víceméně z lavičky. Byl jsem příšerně nervózní.

Od první minuty jste nastoupili sebevědomí, jako byste nechtěli připustit žádné komplikace. Měli jste za úkol, rychle soupeři odskočit, abyste mohli pošetřit síly na další zápas?

Takhle jsme to nebrali. Ale je pravda, že jsme nechtěli mít z utkání drama. První poločas vypadal super. Jezdili jsme a Holanďani nám pomáhali tím, že neproměňovali otevřené střely.

Po dvou příšerných prvních poločasech v utkáních s Polskem a Srbskem, co se týče ztrát, jste v dnešním zářili. Pamatujete, kdy udělal tým jen tři?

No, když byl na hřišti ještě Saty. Jinak jich děláme dost.

Idylickou první půlku vystřídala katastrofální třetí čtvrtina. Co se dělo?

Vypadli jsme z tempa. Celý turnaj máme problémy z výpadky. Ve chvíli, kdy nedokážeme běhat a vytvářet si situace pro lehké koše, tak náš postupný útok je malátnější. Máme občas problém najít si ty správné střelecké pozice. Zase ukázalo, že je to náš problém. My hlavně nesmíme v těchto chvílích polevovat v energii.

O Nizozemsko nebyl mezi českými fanoušky zájem. Fronty se tentokrát netvořily

Ve třetí desetiminutovce jste od, řekněme, průměrného Nizozemska inkasovali hrozivých třicet bodů. To by se proti silnějším týmům nemuselo vyplatit.

Tohle by se nemělo stávat. Musíme ale také ocenit soupeře. Ve druhém poločase začali ve vyšším tempu. Trefili nějaké trojky včetně těžkých střel. My jsme se zasekli, ale naštěstí jsme se vrátili ve správné chvíli a vítězství ubojovali. Jsou zápasy, které jsou hezké a jsou také zápasy, které musíte dorubat až do konce. A to byl případ dnešního.

Jak vás těší, že Martin Peterka a spol přebírají střeleckou zodpovědnost po vás straších?

Mičego svoji roli moc dobře zná. On má zlatou ruku. V útoku víme, co od něj můžeme čekat. Pokud má volnou střelu, tak ji nemine. Dnes jsme využili toho, že se Holanďani soustředili na Veselku, který měl fakt dobrý zápas. Takže to v bedně zatáhli a my měli několik dobrých vyhození a přesných střel. Ta jeho poslední trojka byla pověstnou třešničkou. Ale nakonec to ještě podtrhl obranou. V poslední minutě a půl dvakrát dobře použil ruce a zastavil jasné koše. To od něj bylo přesně to na víc, co od něj asi nikdo nečekal.

Stále platí český evergreen, že je Tomáš Satoranský nenahraditelný?

Saty není nahraditelný. My bez něj musíme hrát úplně jinak. Musíme hrát úplně jiný průnik. To je jeden z důvodů, proč máme ta hluchá místa. Ne vždycky nám ta hra bez něj sedí a plyne tak, jak má.

Glosa Zdeňka Zamastila: Na půl plynu Saty týmu nepomůže

Na utkání s Nizozemskem dorazilo zhruba o polovinu méně lidí než na Srbsko. Co jste říkal na atmosféru?

Osm tisíc diváků doma. Co by za to někdy člověk dal. Atmosféra byla krásná. Jasně o půlku míň ale hlukově to bylo srovnatelné. Taková to návštěva na zápas s nejslabším soupeřem ve skupině, co si můžeme více přát.

První výhra je potěšitelná, ale asi musíte rychle spadnout na zem. Za necelých čtyřiadvacet hodin vás čeká Finsko. Jak dlouho budete o zápase s Nizozemskem přemýšlet?

Možná budeme mít nějaké krátké pětiminutové video. To je tak všechno. Holandsko jsme si odškrtli. Udělali jsme v utkání spoustu chyb, ale teď není čas to řešit. Finsko je za chvíli. Pro nás je nejdůležitější, že jsme se vrátili zpátky na cestu, na kterou jsme chtěli. Jedeme dál. Nemáme čas hloubat nad tím, co jsme dnes udělali dobře, nebo pokazili.