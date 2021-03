Favoritovi a vítězům tuzemského poháru, který už v sobotu jednou vyřazení odvrátil na ostravské palubovce, půjde opět o přežití. „Máte pravdu, i já jsem teď hrozně nervózní,“ řekl v rozhovoru pro Deník Pavel Šimoníček, zkušený ředitel VK Dukla Liberec, kterého jindy jen tak něco nerozhodí.

Jediná bitva rozhodne o hodnocení sezony…

Jde o postup do semifinále a pokud nyní rozhodne jediný zápas, tak se sezonní výkony a prognózy mažou. Rozhodne momentální forma, roli může sehrát i náhoda.

Mají se diváci v utkání o všechno na co těšit?

Bude to pro ně strašně zajímavý. Na všechny televizní zápasy mám zatím krásné ohlasy. V play off tečou emoce a jak jsem říkal, stát se teď už může cokoliv.

Adrenalin jste fanouškům zvedli už v Ostravě, kde se čtvrtý duel lámal ve třetím setu. Zvládli jste ho 30:28 a pak i koncovku. Jede se dál!

Utekli jsme hrobníkovi z lopaty. Bez přehánění. Na druhou stranu je pravda, že v druhém zápase jsme tam měli smůlu, vedli jsme i v tie breaku. Tentokrát se štěstí usmálo na nás.

Ostravskou kvalitu jste deklaroval už před play off…

Soupeř je siný, my ale taky!

Jak velká výhoda je hrát v covidové době doma?

Bez diváků má domácí prostředí výhodu poloviční, ale v orientaci hraje roli. Hlavně do servisu se promítne, což je daný. Na druhou stranu se to v pátém zápase, kdy tu Ostrava sehraje za týden už třetí zápas a i zde na Dukle trénovala, ta výhoda také stírá.

Nastoupíte v plné síle?

Budeme, podobně jako v minulých utkáních, ve stabilní sestavě.

Jak dál a s kým?

Výsledek dnešního utkání určí v extralize volejbalistů složení semifinálových dvojic.

Pokud postoupí vítěz Českého poháru Liberec, bude soupeřem Českých Budějovic a Karlovarsko se utká s pražskými Lvy.

Jestliže dnes zvítězí Ostrava, v semifinále nastoupí proti Karlovarsku a České Budějovice vyzvou Lvy.