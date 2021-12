Stejně jako v celém dosavadním průběhu sezony měl více důvodů k radosti starší Matyáš. Kapitán Aera si za necelou hodinu a půl došel s týmem pro možná až nečekaně hladké vítězství 3:0. Pro Lukase mohlo být útěchou, že v hale svého předešlého působiště byl s jedenácti body nejproduktivnějším hráčem Dukly.

Matyáši, čekali jste až tak v uvozovkách snadný zápas?

Nevěděli jsme moc, co čekat. Liberec se dost trápí. Ale víme, že je to posledních několik desítek let kvalitní klub. A nebylo to až tak snadné. Sety byly vyrovnané, v koncovce jsme vždycky naštěstí ujeli. Dali jsme několik dobrých bloků, což nás letos zdobí. Myslím, že díky tomu jsme vyhráli.

Jaké to bylo hrát proti bráchovi? Vnímal jste ho na druhé straně?

Snažil jsem se to nevnímat a hrát normálně. Musím říct na první pocit, že to nebylo nic příjemného.

PODÍVEJTE SE: Odolka oslavila výročí výhrou, v utkání neztratila ani set

Proběhlo před zápasem nějaké hecování či sázka?

Ne, to ne. Byli jsme včera na kafy, ale nebavili jsme se vůbec o zápase, ale o Vánocích a podobně. Jednou mě na bloku vyškolil, tak jsme na sebe mrkli. To bylo fajn.

Sezonu máte zatím velmi slušně rozjetou (průběžné 5. místo). Zatím tedy spokojenost?

Je to dobře rozjeté. Myslím, že doma ještě můžeme hrát lépe. Ale nemůžu si stěžovat. Hrajeme dobře. Doufejme, že tomu bude tak i nadále.

Dnešní výhrou jste skvěle přispěli k výročí šedesáti let volejbalu v Odolena Vodě. To vás musí těšit?

Určitě. Nás klub má velmi dlouho a bohatou historii, takže jsem za to jen rád.

FOTO: Olympik vypnul Dynamo, mezi střelce se zapsal i brankář Žežulka