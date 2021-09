Opět po dvouleté přestávce zamíří na zimní stadion do České Lípy televizní utkání. Před kamerami České televize se florbalisté České Lípy představí ve středu 29. září v pikantním derby proti krajskému rivalovi z Liberce.

Trenér Liberce Zdeněk Skružný (vlevo). | Foto: Jaroslav Appeltauer

"Už jsme tam hráli několikrát, je tam velká zima a minule to tam i dost klouzalo, tak uvidíme, jak to bude teď. Nepříjemné je, že hrajeme v úterý v Ostravě a ve středu v České Lípě, kluci si budou muset brát volno nebo dovolenou v práci a i s tím cestováním to bude náročné," řekl Zdeněk Skružný, trenér FBC Liberec.