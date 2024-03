Mají v kapse postup do semifinále extraligového play-off. Volejbalistky Dukly Liberec zvládly i třetí utkání proti soupeřkám z Králova Pole, doma vyhrály 3:1 a sérii ukončily v nejkratším možném čase.

Liberecké volejbalistky potřetí porazily Královo Pole a slaví postup do semifinále. | Foto: cvf.cz

„Super, zvládli jsme ten poslední krok, který bývá velmi těžký. My jsme si ho udělali po prohře prvního setu o to těžší, protože jsme ztratili vedení 16:8 a znovu jsme soupeře nakopli. Potom to byl boj, který patří do play off, ale zvládli jsme to a jsme v semifinále. Je to super, že to máme za sebou,“ pochvaloval si Libor Gálík, trenér VK Dukla Liberec.

V prvním dějství nedokázala Dukla využít vysoké bodové vedení (16:8) a v dramatické koncovce přenechala set Brnu. KP druhý set začalo velice dobře (1:5), ale Dukla rychle vyrovnala a v druhé polovině setu již dominovala. Ve třetím setu si Dukla udržovala mírné bodové vedení a samotnou koncovku zvládla na výbornou a zaslouženě set ukořistila. Další set ukořistila Dukla až ve velmi dramatické koncovce, kdy dokonce stála proti jednomu setbolu.

Tygři jsou opět zápas od konce sezony. Sparta trestá každou chybu, vidí Pešán

„Gratuluji Liberci. Rozhodl kousek, zkušenost, větší lavička. Chtěl bych jenom říci, jak moc pro mě znamená, že jsme s některými mohli víc jak deset let pracovat. Myslím si, že tento zápas byl důstojným zakončením naší spolupráce a moc si toho vážím,“ shrnul vše Erik Nezhoda, trenér VK Královo Pole.

V semifinále čeká na Liberec soupeř z Prostějova. První utkání se hraje v sobotu 20. března od 18 hodin na Moravě.

„Nyní máme chvilku na odpočinek a můžeme se těšit na semifinále. S Prostějovem máme celoroční bilanci dobrou, ale jak se říká otřepaná fráze, play off je úplně jiná soutěž, takže uvidíme. Poznáme se velmi dobře. Hrály jsme tento rok spolu hodně zápasů. Věříme si a doufáme, že to tento rok zvládneme konečně do finále,“ řekla Nikola Kvapilová, liberecká univerzálka.