K nutné opravě už pomáhají i profesionální sportovci, kteří do dražby věnují podepsané sportovní věci. Výtěžek z dražby půjde na transparentní účet této sbírky, z něhož bude financována tolik potřebná rekonstrukce. Pomoci klubu mohou také fanoušci a široká veřejnost prostřednictvím účtu 2501598441/2010.

Mezi sportovce, kteří věnovali určité věci do dražby, patří například hokejista Hradce Králové a české reprezentace Petr Koukal. Do sbírky se zapojili také bývalí nebo současní hokejisté Bílých Tygrů Ondřej Vitásek, Adam Musil spolu se svým bratrem Davidem a otcem Františkem, Tomáš Filippi, Jaroslav Vlach, Michal Bulíř, Radim Šimek.

„Řekl jsem si, že se půjdu mrknout na hřiště a posbírám nějaký bordel. To, co jsem tam našel, je jak špatný sen. I když jsem naštvanej na mládež, co tam chodí popíjet, kouřit a objevovat svět drog, tak je to pořád jen odpad a ten sebereme. Co je ovšem velmi znepokojující, je stav hřiště,“ napsal na facebookovou stránku Hokejbalového spolku Liberec Jiří Dušek.

„Je vidět, že mantinely jsou v žalostném stavu (rozpadají se v ruce). Asfalt už je velmi špatný – brzy se na něm už taky nebude dát hrát. Zázemí nám již skoro rok leží v prostoru nesmontované, protože čekáme na rozhodnutí města, jestli nám zvětší pronajímanou plochu a dovolí tam ty boudy smontovat,“ pokrčil rameny Dušek.