Liberecký hokejbalový turnaj, nesoucí poprvé název Konrad Cup, opanovali legendární Mušketýři Svítkov. Přátelské zápolení před sezonou proběhlo za účasti 6 týmů s několika zajímavými jmény na svých soupiskách.

Hokejbalový turnaj Konrad Cup 2023. | Foto: HBC Liberec/Tomáš Rejnart

Svou přihlášku na turnaj odeslaly hned tři liberecká mužstva, konkrétně HBC Medvědi Liberec, HBC Staříci Liberec a obhájci prvenství z loňského roku HBC Liberec. K nim se přidali Zasouvači Braunschweig, HBC Tygři Mladá Boleslav a již zmínění vítězové Mušketýři Svítkov. Letošní ročník čítal hned několik prvenství, poprvé se v Liberci hrálo na plastu, a také poprvé pod novým sponzorem libereckého hokejbalu, pivovarem Konrad, který na akci připravil pestré občerstvení a jeho zázemí. Pivovar Konrad oslovil z pozice klubového obchodního manažera Tomáš Rejnart, který byl s turnajem také velmi spokojen. „Jsem v HBC Liberec krátce, takže nemůžu srovnávat s minulými ročníky, ale za mě se první ročník Konrad Cupu povedl a myslím, že byli všichni spokojeni. Atmosféra na turnaji byla skvělá a my moc děkujeme pivovaru Konrad za jeho sponzorské dary,“ uvedl.

Při pohledu na jednotlivé sestavy mohlo oko diváka potěšit nejedno známé jméno. V barvách domácích HBC Liberec to byl mistr světa do 16 let Marek Šťástka, za Tygry z Mladé Boleslavi nastoupil juniorský reprezentant a bronzový medailista z Liberce Tomáš Lhota a v dresu Zasouvačů Braunschweig jsme mohli naopak vidět zkušené bývalé hráče z Extraligy jako například Miloš Pekárek či Jakub Marušinec.

Své postřehy k zápasům a průběhu Konrad Cupu nám poskytl dlouholetý liberecký rozhodčí Jaroslav Vojtíšek:

Tradiční hokejbalový turnaj v Liberci nesl poprvé název Konrad Cup, jaké další hlavní změny s sebou tento ročník přinesl?

Další hlavní změnou bylo, že se poprvé hrálo na umělém povrchu. Bohužel bylo velké vedro a na povrchu to bylo trochu znát. Hráči si s tím ale poradili dobře.

Při vzpomínce na předešlé ročníky, jak hodnotíte ten letošní? Posunula se například kvalita hry či kvalita soupisek jednotlivých mužstev?

Určitě se kvalita hry posunula. Hokejbalové prostředí začíná vnímat, že se zde v Liberci něco děje a začíná jezdit více kvalitních týmů, či týmy složené z kvalitních hráčů.

V čem vidíte největší plus tohoto turnaje?

Přátelská atmosféra. Za ty roky si nepamatuji, že by se něco pokazilo. A samo zázemí, které připravil pivovar Konrad. Ještě jednou děkujeme.

Celý turnaj jste odpískali spolu s Jaroslavem Janků pouze ve dvou, jak náročné to bylo a co tobě pomáhá takový nápor zápasů zvládnout?

Náročné to bylo hlavně kvůli vedru, ale zvládnout se to dalo. A co mi pomáhá vše zvládnout? Hlavně hráči, kteří byli stále dobře naladěni a zápasy byly bez problému. A pak to, že mě to baví (smích). Bez toho to nejde.