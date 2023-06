Světový šampionát juniorů v hokejbale se bude konat v komplexu stadionů, kde působí hokejový klub Bílí Tygři Liberec. České hokejbalové naděje tak budou o cenné kovy bojovat v Home Credit Areně a Svijanské aréně, přičemž Bílí Tygři libereckému mistrovství světa poskytli další senzaci! Jedna z tváří libereckého hokeje, Michal Bulíř, totiž bude patronem libereckého turnaje! Jak si této role váží? A jaký má vztah s hokejbalem?

Hokejista Bílých Tygrů Michal Bulíř. | Foto: web BTL

Nejvíce na hokejbale mě baví ta práce s balónkem, říká o hokejbale Michal Bulíř

Jednatřicetiletý Michal Bulíř se v uplynulé sezóně vrátil do mateřského klubu Bílí Tygři Liberec z plzeňské Škodovky. Za Liberec v sezóně Tipsport extraligy 2022/23 odehrál 30 zápasů i s play off Generali České pojišťovny. Teď opora libereckých Tygrů trénuje na nový ročník Extraligy ledního hokeje, v níž nechybí ani hokejbal. „Všeobecně mám rád, když se v létě od toho hokeje přejde trochu k jiným sportům – fotbal, golf, tenis atd. Byl jsem rád, že se můžu taky zapojit do hokejbalu, který trošku připomíná i hokej, byť to není na ledě,“ prozradil Michal Bulíř, který odehrál pár zápasů za klub HBC Vosy Liberec, a dodal: „Nejvíce na hokejbale mě baví ta práce s balónkem. Je to zase něco jiného než s pukem. Člověk je sice zvyklý na práci s pukem, ale ten balónek dělá občas jiné věci. Samozřejmě se také u tohoto sportu běhá, takže to je úplně jiný pohyb.“

A jak se tento profesionální hokejista k hokejbalu vůbec dostal? „Tak člověk tak nějak ví, že hokejbal existuje. Ale blíž jsem k tomu měl, když mě oslovil Martin Smetaník z Liberce (kapitán týmu HBC Vosy Liberec – pozn. aut.), který to také hraje. Zeptal se mě, jestli bych si nechtěl přijít zahrát pár zápasů. To byl takový první kontakt,“ řekl Michal Bulíř.

V Liberci se postupem času začal hokejbal jako sport rozvíjet, přičemž vznikl mládežnický klub HBC Liberec pod vedením zakladatele Jiřího Duška. „Během jednoho roku se počet dětí hrajících hokejbal zvýšil z 0 na 30, to už je dobrý motor pro pokračování. Co se týče náročnosti začátku, tak nikdy nic nejde samo, musíte za tím trochu jít, takové to je všude. Pokud bych to na začátku nevzal jako svůj projekt, jako svoje dítě, tak už by Lišky nebyly,“ poodkryl zakladatel hokejbalového klubu HBC Liberec Jiří Dušek, který doplnil: „Náš rozvoj je také velkou zásluhou Českomoravského svazu hokejbalu (ČMSHb), který klubům pomáhá s nábory a poskytne jim možnost zúčastnit se vyhlášených projektů. Zapůjčí minimantinely, prezentační stan. Organizuje projekty „Popadni hokejku a hraj hokejbal“ a jiné. Moc to pomáhá!“

FOTO: Hokejisté Bílých Tygrů netradičně bez bruslí proti reprezentaci ČR

Přijďte se na liberecký šampionát dozvědět o hokejbale více i díky klubu HBC Liberec

Hokejbal se v České republice za několik pár let přesunul z asfaltu na plastový povrch, čímž se hra herně i opticky zrychlila. V zápasech je tak vidět více gólových příležitostí a hráči již spíše pracují na svých atletických dovednostech. Plastový povrch se dostal už i do Liberce. „Měli jsme nabídku odkoupit za velmi výhodnou cenu sundaný plast ze Slovenska. Shodli jsme se, že to bude super a posune nás to zase o kus dál. Tak jsme do toho šli a tentokrát z vlastních zdrojů. My totiž na rekonstrukci hřiště udělali veřejnou sbírku. Peníze jsme získávali především aukcí sportovních artefaktů, které jsme dostali přímo od sportovců. Dále jsme sehráli benefiční utkání s týmem Michala Bulíře. Díky tomuto utkání taky na účtu přistála nemalá částka,“ přiblížil Jiří Dušek.

Klub HBC Liberec nebude na libereckém šampionátu chybět. „Ano, na šampionátu budeme přítomni. Budeme zde mít stánek, klubové prezentační materiály a také bychom chtěli udělat nějaké soutěže a třeba hokejbalový turnaj mikropřípravek. Budeme zde mít dostatek dobrovolníků, kteří se budou dětem věnovat a vše jim vysvětlí a ukáží. Nebudu říkat, že se na něj můžete těšit, ale mohl by na místě být i liščí maskot,“ netajil zakladatel klubu HBC Liberec.

Hokejbalové MS juniorů v Home Credit Aréně! Rozpis všech kategorií je znám

Home Credit Arena a Svijanská aréna jsou pro hokejbalové mistrovství světa skvělým místem, říká Bulíř

„Jsem rád, že jsem byl osloven jako patron mistrovství světa juniorů a juniorek 2023 v Liberci, protože jsem měl k hokejbalu blízko. Za mě je určitě Home Credit Arena a Svijanská aréna super místem pro pořádání hokejbalového mistrovství světa. Myslím, že to navíc bude dobře zorganizované. A ten prostor je dobrý nejen k hokeji, ale i k dalším sportům. Hokejbal sem podle mě zapadne díky komplexnosti areálu Sport Parku. Všechno je tady na jednom místě, což je super. Podle mě jsme tady tím výjimeční v celém Česku,“ zmínil Michal Bulíř, patron juniorského šampionátu 2023 v Liberci, a láká na hokejbalové zápasy světového měřítka: „Osobně jsem takové zápasy ještě neviděl, takže to pro mě bude určitě zpestření. Jsem na to velmi zvědavý, protože jsem už viděl pár zápasů hokejbalu v televizi, ale naživo to bude zase jiné. Fanoušci se mají na co těšit. Dobré místo, dobrý turnaj. Tímto bych je chtěl pozvat, aby neváhali a zašli se podívat.“