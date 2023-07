Medailové žně českých národních týmů v Liberci pokračují. Ke zlaté kategorii U16 a bronzové U20 se v nedělním večerním zápase přidal také nejstarší výběr, který v napínavém souboji se Slovenskem zvítězil 2:1 v prodloužení. Titulový zápas sledovalo v Home Credit Areně téměř 1500 diváků.

Čeští hokejbalisté v kategorii U23 slaví zlato na juniorském MS. | Foto: Markéta Křížová

Začátek souboje o zlaté medaile zachytili lépe Slováci. Trvalo to necelé 4 minuty, než padla první branka utkání, o níž se postaral Martin Zummer. Střela z pravého kruhu propadla Forštovi mezi rukou a tělem a Češi tak hned museli dotahovat. To se jim povedlo ve dvanácté minutě, kdy hráli přesilovou hru. Bombu z pravého kruhu vypálil Nicolas Langr a srovnal tak stav zápasu na 1:1. Kdo by si byl pomyslel, že to je na téměř 40 minut poslední gól, který v zápase padne. Druhá třetina nabídla vyrovnaný hokejbal s menším počtem šancí. Tu největší neproměnil Lhota, když jeho Forsbergova klička skončila těsně mimo slovenské tyče.

Ve třetím dějství hledaly obě strany cestu do branky soupeře opět marně. Do dobrých příležitostí se dostali také slovenští hráči, trojice Korbáš, Hryzák a Straka vyšachovala české obránce, gólově zakončit se jim nepovedlo. Zlatou medaili mohl přiblížit slovenské straně také Jenčuš, který pálil ze slotu. Slováky podržel také brankář Balogáč, který si poradil s nebezpečným náběhem Jana Čejky. Oba celky si vyměnily možnosti rozhodnout zápas v přesilovce, která jim byla nabídnuta v posledních 5 minutách třetí třetiny, ani jeden z nich si však s nabídnutou příležitostí poradit nedokázal. Zápas tak musel jít do prodloužení, ve kterém se hrálo velmi opatrně a hráči dbali na to, aby nevyrobili zbytečnou chybu. Zlatým střelcem se stal po sedmi minutách Nicolas Langr, jehož dorážka započala bouřlivé oslavy jak na hřišti, tak v ochozech Home Credit Areny. Mistři světa do 23 let z roku 2023 jsou tak z České republiky.

Česká republika U23 – Slovensko U23 2:1pp (1:1, 0:0, 0:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Langr (Čejka, Lhota), 52. Langr – 4. Zummer (Jenčuš). Střely na branku: 29:28, Vyloučení: 3:2, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0.