Nejúspěšnější zemí na juniorském světovém šampionátu se stala Česká republika, která získala tři zlaté a dvě bronzové medaile. Dopomohla jí k tomu svým zlatem také česká osmnáctka po napínavém souboji se Slováky. Dále se z triumfu radovaly kategorie U16 a U23. Hokejbalisté do 20 let a ženská reprezentace do 21 let pak vybojovaly zmiňované bronzové medaile.

Čeští hokejbalisté do 18 let slaví triumf na Mistrovství světa juniorů v Liberci. | Foto: Markéta Křížová

Očekáváný souboj kategorie do 18 let nabídl divákům vše, co mohl. Možná i o něco víc. Hned na začátku první třetiny se rozeběhl dopředu Marek Daníček, na závěru své individuální akce ale nezasunul balonek za záda Sebestyéna. Na druhé straně měl dobrou příležitost Zajac, proti byl ale Ondřej Koudela v české brance. "Nedáš, dostaneš" zafungovalo okamžitě. Po rychlém průniku po levé straně předložil Daníček volnému Jakubu Mikulovi, který se v kličce nemýlil a střelou pod víko poslal Čechy do vedení 1:0. Druhou třetinu už využil český špílmachr k vlastní brance. Kličkovaná mezi dvěma obránci skončila zakončení do vrchní části branky a dvoubrankovým náskokem české reprezentace. O chvíli později dost možná dopravil balonek za brankovou čáru znovu, kvůli dřívějšímu přerušení hry ale gól nemohl být uznán.

Třiadvacítka mistry světa! Hokejbalisté slaví vítězství v derby

Poté ale přišlo zaváhání v české obraně, díky němuž se do šance mezi českými obránci protáhl Ján Šatka a svůj únik také proměnil v první slovenský úspěch. Velmi zvláštní situace nastala pět minut před druhou pauzou, když se po pravém křídle provlékl Matěj Pavlíček a zřetelně překonal brankáře Sebestyéna ranou do protipohybu. To, co viděla celá Svijanská aréna, ale nepostřehl ani jeden z rozhodčích a gól tak českému útočníkovi přiznán nebyl. Dvoubrankové vedení tak českému výběru vrátil až na začátku třetí části hry Štěpán Palán, který po krásné buly Krbce propálil všechna těla před sebou a ani slovenský brankář nezastavil tenhle rychle letící balonek, který skončil ve slovenské síti. Ze slovenské strany ale přišla bleskurychlá odpověď. Po diskutabilním zákroku se přestali čeští hráči plně soustředit na hru, čehož využil Mário Polák a vrátil odražený balonek až za bezmocného Koudelu. Tahle branka vlila Slovákům krev do žil a ti se tak hnali za vyrovnáním. Obrovská obětavost českého týmu a sebejistý Ondřej Koudela však zajistili Česku titul mistrů světa. Hokejbalisté do 18 let se tak přidávají ke svým kolegům z U16 a U23 a završují zlatý hattrick českých reprezentací na juniorském šampionátu Liberec 2023.

Hokejbalisté slaví! Historické zlato pro českou mládežnickou reprezentaci

„My jsme tomu prostě dnes věřili. Porazit dvakrát za sebou stejného soupeře na takhle vyrovnaném turnaji je téměř nemožné a to se taky potvrdilo. Věděli jsme, co s nimi hrát, protože jsme si to vyzkoušeli s Kanadou a USA, takže jsme říkali klukům, že necháme aktivitu na Slovácích, nebudeme se do ničeho hrnout a budou z toho vyplývat nějaké situace. Čekal jsem, že nám pomůže to, že odskočíme o dva góly, ale oni dokázali snížit a trochu se to zdramatizovalo. Kluci to ale odbojovali takovým, řekl bych, zkušeným hokejbalem. Opravdu nebyli vyplašení, dali si to mezi sebou, i v útočném pásmu jsme se udrželi na míčku a myslím si, že jsme to odehráli opravdu suprově, protože jsme prostě strašně moc chtěli,“ řekl pro hokejbalový web trenér U18 Martin Davídek.

Slovensko U18 – Česká republika U18 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 23. Šatka (Zajac, Zámborský), 33. Polák (Matušinský, Novajovský) – 10. Mikula (Daníček), 18. Daníček (Mikula), 31. Palán (Krbec).

Střely na branku: 20:24, Vyloučení: 1:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0.