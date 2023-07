Červený tým reprezentace U16 neprohrál na mistrovství žádné utkání a ve finále bojoval s Kanadou West. Česká republika se v závěru první třetiny ujala vedení, ve druhé Kanada srovnala, ale čeští hráči na to odpověděli a těsné vedení udrželi. Poprvé v historii tak získali zlato.

Čeští hokejbalisté do šestnácti let slaví historické zlato na Mistrovství světa. | Foto: Markéta Křížová

V utkání o zlaté medaile nabídla Kanada českému týmu přesilovou hru už po patnácti vteřinách. Velkou příležitost měl až po jejím skončení Kraus, který nebezpečnou střelou trefil jen tyč. Skvělým zákrokem pak podržel tým Fleischman, když ho zkoušel překonat Mackie. Skóre neotevřel ani Jankůj, druhou gólovou šanci neproměnil Kraus. České fanoušky rozradostnil jen osm vteřin před první přestávkou Marek Šťástka, který ve dvojnásobné početní výhodě dorazil míček za záda kanadského gólmana.

V devatenácté minutě potrestali vyloučení českého hráče také Kanaďané. Nishaan Gill byl připravený k dorážce a zblízka srovnal. V další přesilové hře na to mohlo odpovědět Česko, naopak v oslabení pak kanadští hráči byli blízko otočení skóre, když Moore zamířil do tyče. Vrátka na trestnou lavici se za chvíli otvírala znovu, čehož využil Jakub Chán. V závěru druhé třetiny ještě na poslední chvíli zasáhl český brankář a s jednobrankovým náskokem šli čeští hokejbalisté také do třetí části.

Tam se mohl prosadit Slezák, jeho pokus skončil jen na tyči. Příležitost ke srovnání pak měla Kanada v přesilové hře, ale míček za brankovou čáru nedostala. Zanedlouho zahrozil Lovett, ale čeští hráči už vedení nepustili. V poslední minutě mohl ještě skóre upravit Kučera, jeho střela do prázdné branky byla zblokovaná. Červený tým tak zvládl i poslední zápas a může se radovat ze zlatých medailí.

„Zápas jsme začali dobře, po patnácti vteřinách jsme dostali přesilovku, ta se úplně nepovedla, ale trochu nás uklidnila, protože jsme se dostali hned do hry. Věděli jsme, v čem je Kanada silná, dostane balon a hned jde dopředu, trestá chyby. Když jsme viděli semifinále s Amerikou, tak ta je mlela, ale Kanada dostala šanci a hned dala gól, takže jsme viděli, že musíme v pěti dozadu. Na konci první třetiny udělali Kanaďané chyby, dali nám přesilovku 5 na 3, tu jsme stihli využít hned po začátku a do další třetiny jsme šli s vedením. Ve druhé třetině srovnali, protože jsme se trochu nechali strhnout jejich hrou, skočili jsme jim na provokace a v přesilovce vyrovnali, ale věděli jsme, že ve hře pět na pět jsme lepší, tlačíme je, nepouštíme je do šancí. Hráli ale typickou kanadskou hru a někteří kluci to neunesli, takže jsme je vrátili do hry přesilovkami, kde nás skvěle podržel Fleischman, který předváděl celý turnaj neuvěřitelné výkony, ten finále udržel ve hře, pak jsme dostali přesilovku a Jakub Chán rozhodl. Ve třetí třetině jsme do kluků prali, že musí hrát aktivně, nemůžeme je nechat hrát tak, jak nás nechali hrát v semifinále Slováci, že se zatáhli a nechali nás prakticky deset minut útočit. Celou třetí třetinu jsme hráli aktivně, měli jsme několik šancí, kdy jsme trefili tyčku, pak i Vojtěch Svatoň měl obrovskou šanci a konec už jsme si pohlídali, nepustili jsme soupeře do závěrečného tlaku. Kluci byli neskutečná parta, drželi spolu. Se Slováky jsme prohrávali, byli jsme pod tlakem, ale nepustili, drželi pořád spolu, takže finále je odraz celého turnaje. Měli jsme do něj dobrý vstup, pak jsme hráli dobře dál,“ zhodnotil utkání asistent trenéra Adam Kovařík.