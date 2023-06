V roce 2018 se psala česká hokejbalová pohádka v kanadském St. John's. Na začátku července na ostrově Newfoundland bojovaly české výběry juniorů do 18 a 20 let o tituly mistrů světa. Tehdy se Čechům v Kanadě dařilo. Výběr U20 dosáhl ve finále proti Kanadě na zlaté medaile, na které čekal dlouhých 16 let. Podobně si vedl tým do 18 let, který ve finálovém klání na Kanadu nestačil. Jaké jsou vzpomínky na tento světový šampionát?

Slavící juniorští hokejbalisté v kanadském St. John's | Foto: archiv ČMSHb

My Češi obecně často rádi říkáme, že jedeme pro něco jiného, ale to jen nepřijímáme roli favorita, kterou na každé akci máme

V Kanadě se českým hokejbalistům do 20 let všechno sešlo. Důležitým stavebním kamenem úspěchu byla příprava před samotným turnajem. Trenéři Milan Maršner, aktuálně vedoucí reprezentačního úseku Českomoravského svazu hokejbalu (ČMSHb), a Jan Donauschachtl poskládali na 4 vyvážené formace, které vsázely na útočně laděný hokejbal s dobrou koordinací obrany. Tyto faktory zřejmě rozhodly o českém úspěchu. „Myslím, že už od prvních kempů jsme byli hodně silný tým a kvalita všech hráčů byla cítit. Ze všech kluků sršelo nadšení a chuť po vítězství. Zároveň bych dodal, že jsme byli i velice dobrá parta kamarádů, což bylo možná klíčové.

Nerad bych opomněl také realizační tým. Od začátku jsme směřovali k tomu, abychom byli co nejsilnější,“ řekl ke zlatému turnaji juniorů v St. John ‘s významný tahoun tehdejší U20 Matěj Štefka z klubu SK Kometa Polička a dodal: „Proč bych jinak vůbec hrál hokejbal a na MS jezdil? My Češi obecně často rádi říkáme, že jedeme pro něco jiného. Ale to se jen skrýváme a pokrytecky nepřijímáme roli favorita, kterou na každé akci máme. Pro mě bylo důležité se té zodpovědnosti nezbavovat. Roli favoritů jsme, myslím, přijali a byli připraveni nést ji i s případným neúspěchem.“

Hokejbalové MS juniorů v Home Credit Aréně! Rozpis všech kategorií je znám

Čeští junioři do 20 let za mořem klopýtli pouze jednou

Kanadský turnaj začal pro český výběr U20, ve kterém nechyběl tenkrát ještě kladenský hokejista Adam Kubík, zápasem se Spojenými státy americkými. Česko potvrdilo svou formu a touhu po medaili první výhrou na turnaji proti USA v poměru 9:1. Dalším soupeřem Čechů byla Velká Británie, která jako outsider turnaje prohrála proti české U20 10:1. Po tomto soupeři se Čechům do cesty připletla ve skupině Kanada. Domácí hokejbalisté měli v tomto skupinovém duelu jasně navrch, přičemž v závěru zápasu vedli 3:0. Malou naději toho, že se dá hrát i s Kanadou, ukázali Adam Kubík společně s poličským Matějem Štefkou. Tito dva hokejbalisté v posledních minutách snížili na konečný výsledek 3:2. Posledním duelem pro Čechy do 20 let bylo federální derby proti Slovensku. Proti dobře hrajícím Slovákům brala Česká republika 3 body za výhru 7:3. Češi po tomto duelu čekali na dohrávku skupiny, kde se rozhodovalo o losu pro semifinále. Kanada nečekaně padla se Slovenskem, což Česku vyneslo semifinále proti USA.

Také ve druhém vzájemném měření sil byli Češi úspěšnější a Spojené státy porazili vysoko 1:8. Do finále souběžně postoupila Kanada, která podruhé Slovákům výhru nepovolila. Ve finálovém zápase měli Češi navrch, přičemž v zápase třikrát vedli, avšak kanadské listy vždycky dokázaly vyrovnat. České republice dokonce nebyl uznán vítězný gól, a tak se za stavu 3:3 šlo do prodloužení. V něm se země javorového listu bránila v oslabení. To bylo pro Kanaďany zklamáním, protože v něm ztratili možnost stát se mistry světa. Vítězný gól parádní střelou zařídil Matěj Štefka z Poličky, díky němuž Češi dosáhli v kategorii U20 na titul mistrů světa po 16 letech. „Po tom gólu, co jsme v prodloužení dali, jsem měl jeden z nejsilnějších pocitů, které mě při sportu v životě potkaly. Vybavuju si ten moment. V tu chvíli se zastavil svět. Měl jsem pocit dětské radosti. Vidět i zpětně na videu, jak každý do jednoho měl tuhle obrovskou a upřímnou radost ukazuje na to, jaká jsme byli parta,“ vzpomíná na vítěznou trefu Matěj Štefka z SK Kometa Polička.

A jak na kanadský turnaj z roku 2018 vzpomíná profesionální hokejista Adam Kubík, který se zúčastnil i seniorského mistrovství světa 2022 v Montrealu? „Zážitek to byl naprosto parádní, měli jsme super partu, do toho velmi kvalitní tým a sešlo se opravdu všechno. Oslavy byly parádní a vždy na to rád vzpomínám,“ zmínil Adam Kubík. Trenér posledních hokejbalových mistrů v juniorské kategorii Milan Maršner doplnil: „Na kanadské mistrovství světa v roce 2018 vzpomínám jen v dobrém. Především na ohromnou partu kluků, včetně realizačního týmu, kteří táhli za jeden provaz. Výsledkem bylo neuvěřitelné vítězné finále.“

GLOSA: Návrat ztraceného trenéra aneb Filip Pešán opět Tygrem

Česká výprava do 18 let předvedla obdobný počin jako U20, ve finále ji však zastavila domácí Kanada

O dva roky mladší junioři z České republiky vlétli do světového šampionátu v roce 2018 také jako uragán. V prvním zápase ve skupině vyhráli proti Itálii 6:1, poté porazili Velkou Británii 13:1. S velkými ambicemi na zlato do Kanady letěla i tato družina, protože proti silnému Slovensku neinkasovala a zvítězila poměrem 5:0. Ani Švýcaři nenašli na Čechy z U18 recept. Jako první se to povedlo domácí Kanadě, která brala dva body za vítězství v prodloužení. V posledním skupinovém duelu Česko porazilo USA 4:2. „Stále to mám živě v paměti. Od přípravných kempů, skvělý realizační tým a tým samotný. Měli jsme úžasnou podporu fanoušků z řad rodičů. Sešla se skvělá parta bojovníků a MS jsme si v Kanadě užili nejen po sportovní stránce. Zúčastnilo se i více týmů. Poprvé jsme si zahráli s Itálií, přejeli Velkou Británii, převálcovali Slovensko. Totální nasazení a víra ve vítězství nám přinesla obrat v utkání s USA a výhru. I bod ze skupiny s Kanadou jsme brali,“ řekl tehdejší trenér U18 ze St. John’s Martin Davídek, který povede juniorský výběr U18 i na mistrovství světa juniorů a juniorek 2023 v Liberci.

Díky druhému místu ve skupině si český výběr vybojoval finálovou účast proti domácí Kanadě. Čeští junioři do 18 let drželi tempo s javorovými listy po celý zápas, avšak Kanada byla lepší v produktivitě. Vítězstvím 3:1 si vybojovala zlato, Češi brali stříbro. Martin Davídek vzpomínal na emoce po prohraném finále: „Nejdříve se dostavilo velké zklamání a došlo i na slzy. Ale v krátkém čase po finálovém boji jsme všichni docenili náš úspěch ze zisku medaile. A být druzí na světě není špatné (úsměv), i když titul to není.“

A jak aktuální trenér českých juniorů do 18 let vidí blížící se mistrovství světa juniorů a juniorek 2023 v Liberci? „Vzhledem k tomu, že od posledního šampionátu nebyla žádná vrcholná mezinárodní akce, neznáme sílu soupeřů. Ale jak se kluci zatím jevili na přípravných kempech, tak si myslím, že dáme dohromady velmi silný tým. Máme hráče, kteří okusili Extraligu, hrají v 1. Lize, juniorské soutěže. Musíme zapracovat na systémech a poladit tu týmovou chemii. Ano, myslím si, že současná U18 má na to získat medaili a na domácí MS pojedeme s nejvyššími cíli. Ale míček je kulatý a hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi tenká. Moc bych jim to přál,“ zmínil Martin Davídek a pokračoval: „Vím, že Českomoravský svaz hokejbalu (ČMSHb) nás dokáže připravit domácí šampionát na výbornou. Je skvělé, že se bude hrát v Liberci, v krásné hale, hokejovém městě. To, že hrajeme v domácím prostředí, je výhodou pro rodiny a kamarády hráčů. Jsem přesvědčen, že nám vytvoří skvělou atmosféru a kluci prožijí úžasný hokejbalový svátek.“