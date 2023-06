Domovem pro cca 800 hokejbalových juniorů z celého světa bude během mistrovství světa 2023 Liberec, konkrétně Home Credit Arena a Svijanská aréna. V těchto halách tak bude k vidění světový hokejbal, a to od 28. června do 6. července. Herní program zná již všech pět kategorií. Jak se na tuto světovou událost těší v Liberci a celém Libereckém kraji?

Liberecká Home Credit aréna bude dějištěm MS juniorů v hokejbalu. | Foto: archiv ČMSHb

Zástupce kraje těší, že se světový šampionát v hokejbale uskuteční právě v Liberci!

V Libereckém kraji se nemohou dočkat blížícího se mistrovství světa juniorů v hokejbale. Své nadšení neskrývají primátor města Jaroslav Zámečník a Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana Libereckého kraje pověřený řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. „Každá akce světového formátu, která se koná na území Libereckého kraje, bez ohledu na sportovní odvětví, je zajímavá. Ve sportovní oblasti je pro kraj významná a reprezentativní, navíc se jedná o první celosvětovou akci juniorského hokejbalu. Tím, že se mistrovství koná právě u nás, se povědomí o statutárním městě Liberci a celém Libereckém kraji opět navýší,“ řekl Jiří Čeřovský.

Celý liberecký šampionát se bude konat v Home Credit Areně a Svijanské aréně, které využívají hokejisté Bílých Tygrů Liberec, což by mohlo být jedním z mnoha lákadel pro fanoušky hokejbalu či ledního hokeje. „V našem kraji má hokej velkou tradici díky Bílým Tygrům, kteří mají početnou základnu podporovatelů. V Liberci jsou hokejové zápasy navštěvovány všemi věkovými kategoriemi fanoušků. Věřím, že díky podobnosti hokeje a hokejbalu tomu nebude jinak i při utkáních na juniorském mistrovství světa. Pro některé děti a mladé sportovce, kteří třeba nejsou tak zdatní v bruslení, by konání šampionátu mohlo být startovním můstkem a motivovat je právě k hokejbalu,“ doplnil k podobnosti sportů náměstek hejtmana pro Liberecký kraj Jiří Čeřovský.

Liberec nebyl pro konání této světové akce vybrán náhodou, protože Českomoravský svaz hokejbalu (ČMSHb) se snaží v Libereckém kraji pomáhat v rozvoji tohoto sportu. V této části republiky je na vzestupu klub HBC Liberec, který neustále rozšiřuje svou mládežnickou základnu. Mistrovství světa v Liberci by tak mohlo být pro mnoho návštěvníků a dětí motivujícím faktorem. „Každá sportovní událost je pro Liberec a jeho občany zpestřením a příležitostí zajímat se o tradiční i méně známé sportovní aktivity. Věřím, že světový šampionát v této sportovní disciplíně může inspirovat spoustu lidí k tomu, aby se o hokejbal nejen zajímali, ale také měli chuť ho aktivně provozovat, nebo alespoň vyzkoušet,“ myslí si primátor statutárního města Liberce Jaroslav Zámečník.

Vzápětí dodává: „Jak jsem již zmínil, každá sportovní událost, zvlášť je-li na světové úrovni, může inspirovat další, zatím nerozhodnuté zájemce. A pro děti to platí dvojnásob. Je to pro ně silná motivace. Vždycky říkám, že čas strávený aktivním či rekreačním sportem nebo i návštěvou kulturní akce je násobně lepší investicí, než ležení u TV nebo sezení u počítače.“

Jaký je herní program pro juniory v kategoriích U16, U20 a U23?

Od 28. června do 2. července se utkají o tituly mistrů světa hokejbalisté z celého světa v kategoriích juniorů do 16, 20 a 23 let. „Očekávám, že každý tým, se kterým se střetneme, proti nám předvede to absolutně nejlepší, co umí. Očekáváme, že každý zápas bude bitva. Nic nebude jednoduché a nařídili jsme hráčům, aby se tak připravili," řekl k turnaji ve své kategorii trenér USA do 23 let Mike Malloy. Nejmladší kategorie šampionátu nabídne největší počet celků. V této kategorii se utká celkem osm výběrů, přičemž dva z nich budou z Kanady a dva z České republiky. Poté přijedou Američané, Britové, Slováci a Švýcaři. Kategorie U16 bude hrát ve dvou skupinách, přičemž o cenné kovy budou zápolit čtyři nejlepší!

V kategorii do 20 let bude 5 týmů – Česká republika, Kanada, USA, Švýcarsko a Slovensko. Tyto jednotlivé výběry si to v základní skupině rozdají mezi sebou o umístění, přičemž první čtyři celky z celkové tabulky budou mít možnost zahrát si o finálovou účast. Obdobně na tom bude turnaj v kategorii U23, kde ale vedle pětice týmů přibude výběr Velké Británie. V této kategorie je však formát turnaje zcela jiný! V této kategorii se bude hrát tabulkově, což znamená, že pouze první dva týmy budou hrát o zlaté medaile! Podrobné herní programy jednotlivých kategorií naleznete v přiložené galerii.

Co čeká na juniory do 18 let? Své místo v Liberci budou mít i juniorky U21.

V libereckých hokejových halách vstoupí po prvních třech kategoriích do svých turnajů i junioři do 18 let a juniorky do 21 let. Od 3. do 6. července bude Liberec jejich domovem. Hokejbaloví junioři U18 budou hrát stejným formátem jako hráči do 20 let, protože se v této věkové kategorii sešla pouze pětice celků. O titul mistrů světa v této kategorii budou zápasit Češi, Američané, Švýcaři, Slováci a Kanaďané.

Zapomenout se nesmí ani na talentované juniorky v kategorii U21, které v Liberci budou mít své místo, aby se porvaly o titul mistryň světa! O něj budou bojovat vedle Češek také Kanaďanky, Američanky, Slovenky a Britky. Po odehrané skupině se nejlepší čtyři týmy juniorek z těchto zemí porvou o postup do finále libereckého šampionátu. Také rozpis těchto kategorií naleznete v galerii. „Vím, že náš svaz dokáže připravit domácí šampionát na výbornou. Je skvělé, že se bude hrát v Liberci, v krásné hale a hokejovém městě. To, že hrajeme v domácím prostředí, je výhodou pro rodiny a kamarády hráčů. Jsem přesvědčen, že nám vytvoří skvělou atmosféru a kluci prožijí úžasný hokejbalový svátek,“ láká fanoušky na liberecký šampionát trenér českého týmu do 18 let Martin Davídek.