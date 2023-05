Jaro se blíží závratným tempem a s ním i první zápasy mládežnických celků hokejbalového mužstva HBC Liberec v novém roce. Zápasům předchází poctivá příprava, která se přes letošní zimu dočkala velkého pokroku. Mladí hokejbalisté měli díky Sport Parku Liberec v areálu Home Credit Arény příležitost chodit trénovat střelbu na jejich krytou střelnici s plastovým povrchem. Jak si tuhle změnu pochvalují?

trenér HBC Liberec se svými brankáři | Foto: HBC Liberec

Zimní příprava a tréninky celkově probíhaly jako tradičně v tělocvičně. Holky a kluci přes zimu pracují zejména na fyzické kondici, zlepšují svou vytrvalost, sílu a rychlost, ale také mění hokejku na florbalovou hůl, se kterou je možné trénovat i v tělocvičnách. Často je pak po zimní přestávce v trénincích s hokejkou, a i v zápasech samotných znát, že dětem hokejka chybí a musí si na ni opět chvíli zvykat.

Letošní rok ale mladým hokejbalistům a hokejbalistkám přinesl podstatnou změnu. Možnost i přes zimu trénovat s hokejkou, navíc na plastovém povrchu, který libereckému hokejbalovému hřišti ještě chvíli bude chybět, se stala velmi vítanou. Po domluvě s TJ Bílí Tygři Liberec mohli mladí hokejbalisté pravidelně trénovat střelbu a cvičení s hokejkou na jejich střelnici ve Svijanské aréně. Pro děti to znamenalo velkou výhodu, nemusely se na několik měsíců úplně vzdát svých hokejek a byly s nimi stále v kontaktu.

Kromě dětí si možnost tréninků na plastovém povrchu samozřejmě pochvalují i trenéři. Tomáš Rejnart, trenér brankářů a sportovně obchodní manager HBC LIBEREC, odpovídal na dotaz, zda vidí rozdíly v chování, přístupu a kvalitě tréninků na gólmanech trénujících na plastu místo na asfaltové ploše hokejbalového hřiště na Františkově. "Určitě ano a velké. Kluci se vždy přizpůsobovali povrchu hřiště až během prvního zápasu. Kvůli tomu, že to na asfaltu, který máme na svém hřišti neklouže tak, jako na plastu na zápasech, jsou situace v chytání zcela odlišné. Zákroky, které se učí na asfaltu jsou jiného charakteru než na plastu, a proto jim to vždy trvá déle než se aklimatizují na plast. Nyní je to zcela jiné, tréninky kluky úplně pohltily. Tréninkové cvičení, které po nich chci, mohou udělat stoprocentně a ne napůl. Je u nich vidět obrovský posun díky odvedené práci, z čehož mám obrovskou radost."

Podobně to vidí také trenér mladších žáků David Hurych. Jaká jsou jeho očekávání od hráčů na následujícím turnaji a vidí zlepšení i on? "Díky povrchu, na kterém nyní máme možnost trénovat, vidím velký posun k lepšímu. Hráči se zlepšili ve střelbě, nahrávkách a v práci na hokejce. Je rozhodně vidět každé individuální zlepšení hráčů. Rád bych, abychom prodali v jarní části sezony to, co jsme nyní natrénovali. Očekávám jiný nástup do soutěží, než tomu bylo dříve."