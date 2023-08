Sportovní prázdniny v Liberci již tradičně zpestří srpnový hokejbalový turnaj. Z minulých let jej můžete znát jako turnaj ''O Pohár primátora města Liberce'', pro letošní ročník ale přichází změna. Jeden z hlavních sponzorů libereckého hokejbalového klubu HBC Liberec, pivovar Konrad, zaštítil tuto akci a souboje o letního krále hokejbalu pod Ještědem tak mohou pokračovat. Co všechno na Vás bude 19. 8. čekat?

Ilustrační foto hokejbalistů HBC Liberec. | Foto: archiv HBC Liberec

Třetí srpnová sobota přinese hokejbalové soupeření o Konrad Cup. Tento turnaj má v Liberci již zajetou tradici, ačkoliv pod jiným jménem. Týmy z Česka a dokonce i ze Slovenska se do města pod Ještědem sjíždí od roku 2017. Ideální příležitost pro zpestření přípravy před sezonou využívají pravidelně týmy z liberecké Oblastní ligy, tradičními hosty jsou Tygři z Mladé Boleslavi, kteří vyhráli v roce 2020, ročník 2018 ovládl výběr Nordics Most a o rok později si pro Pohár primátora dojeli až ze Slovenska Gajáry Flames. Zatím posledními vítězi se stali hráči domácího HBC Liberec, kteří budou letos titul obhajovat. Kdo však získá první Konrad Cup?

Ve dvou skupinách bude mezi sebou soupeřit celkem 7 týmů ze všech koutů Česka a dokonce i Slovenska. Libereckou ligu budou reprezentovat již zmiňovaní obhájci titulu HBC Liberec, za které mimo jiné nastoupí čerstvý hokejbalový mistr světa do 16 let z libereckého šampionátu Marek Šťástka, pak také HBC Medvědi Liberec a HBC Staříci Liberec. Dále se mohou diváci těšit na HBC Tygry Mladou Boleslav, Zasouvače Braunschweig, Mušketýry Svítkov a hosty až ze Slovenska, Gajáry Flames, kteří přivezou řadu stříbrných reprezentantů do 23 let taktéž z nedávno proběhlého libereckého turnaje. Turnaj začíná hned v 8:00 ráno a končí až finálovým zápasem naplánovaným na 18:30. Dorazte i Vy 19. 8. na hokejbalové hřiště do Františkova a užijte si den s parádním hokejbalem!