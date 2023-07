Turnaje světového měřítka bývají v českém podání velmi chválené. Ani v Liberci tomu nebylo jinak. Mistrovství světa juniorů 2023 v Liberci přilákalo velké množství hokejbalových příznivců. Své pozitivní ohlasy měla i Mezinárodní hokejbalová federace ISBHF. České hokejbalové reprezentace juniorů a juniorek byly v Liberci velmi vidět. Češi na letošním světovém šampionátu vybojovali v pěti kategoriích 3 zlaté a 2 bronzové medaile.

Velké díky v organizaci patří také libereckým Bílým Tygrům

Liberecký turnaj se konal od 28. června do 6. července 2023. V první fázi, která trvala do 2. července, byly na programu zápasy kategorií do 16, 20 a 23 let. Na finálový den těchto kategorií bylo v ochozech libereckých arén přes 2 000 diváků. „S organizací turnaje jsme si dali za cíl, že bychom do ochozů chtěli přilákat diváky. Myslím, že se to podařilo nejenom na Home Credit Areně, ale i na Svijanské aréně. Dokazují to i reakce místních, kteří neviděli takto zaplněnou Svijanskou arénu od té doby, co funguje ve formátu dvou hal,“ řekl předseda Českomoravského svazu hokejbalu (ČMSHb) Martin Komárek.

Vzápětí dodal: „Hodně nám v rámci lokálního marketingu pomohli organizátoři z místní haly a klub Bílých Tygrů. Díky nim dorazili i místní. Za mě představují Bílí Tygři takovou výjimku mezi hokejovými kluby, jak dobrá ta spolupráce může být ve spojení s hokejbalem. Mohu hodnotit z jiných šampionátů, kde jsme to také pořádali v areálech hokejových klubů a tam jejich zájem o akci prostě nebyl takový. Jestli to je nějaký milník, že se něco zlomí a hokejové prostředí nebude vnímat hokejbal jako konkurenci, to se uvidí. Tygři k akci přistoupili fantasticky jak z pohledu marketingu, a to i třeba ohledně exhibičního utkání, které jsme měli možnost proti jejich výběru sehrát, tak také z pohledu fanklubu. Musím říct, že jsme to ještě na žádné podobné akci nezažili a za jejich přístup bych jim chtěl moc poděkovat."

Podle statistik se na finálovém zápase kategorie U23 bavilo přes dva tisíce diváků. Všechny zápasy se navíc vysílaly, a to i na ČT Sport Plus. „Pokud se baví na zápase U23 přes dva tisíce diváků a pošle vám ředitel České televize pan Hozák velmi zajímavé výstupy z toho, kolik lidí se dívalo na přenosy v konkurenci s Tour de France, jsou to všechno čísla, se kterými můžeme být spokojeni,“ dodal předseda ČMSHb.

„Je to skvělý festival pro náš sport. Jak všichni vědí, tohle je naše první juniorské mistrovství světa po skončení pandemie Covid-19. Mnoho mladých hráčů přišlo o příležitost, jakou jim podobné turnaje vytvářejí. To, že máme mistrovství světa tady v Česku, je skvělé. Je velmi dobře zorganizované, jako je ostatně u vás běžné. Na mistrovství světa juniorů obvykle nejsou tak vysoké návštěvy, jako na mistrovství světa dospělých, ale liberecká čísla mě opravdu omráčila. Není to jen o tom vidět tisíce lidí v hledišti, ale ta vášeň a emoce a způsob, jakým fanoušci podporovali svůj tým, byly úžasné. Vypadalo to, jako by v hledišti bylo ještě daleko více lidí,“ zmínil k libereckému mistrovsví světa Elio Pascuzoo, prezident ISBHF, a doplnil: „Místo, kde se šampionát odehrával, bylo neskutečné. Home Credit Arena a dvě hřiště ve Svijanské aréně. I tam byla elektrizující atmosféra, když se sedadla na první ploše Svijanské arény zaplnila. Pár tisíc fanoušků se obvykle na juniorských finále objevuje.“

Ve velké konkurenci dosáhli Češi z U16 a U23 na zlato, kategorie U20 brala bronz

Junioři U16

V kategorii U16 do turnaje vstoupily dva české týmy – Červený a Bílý. Češi z Červeného týmu ovládli skupinu B, v níž porazili celky Kanady Východ (4:0), USA (5:1) a Švýcarska (11:1). Bílému celku se ve skupině A příliš nedařilo. Bílý tým z Česka porazil pouze Velkou Británii (5:2), poté podlehl Slovensku (1:6) a Kanadě Západ (4:5). Bílý tým tak hrál pouze o umístění. V boji o páté místo hráči z Česka nestačili na výběr Kanady Východ poměrem 7:2. Červený tým si naopak po skvělých výkonech ve skupině zajistil semifinále, v němž čeští mladíci vyhráli 4:3 po prodloužení proti Slovensku.

Soupeřem Čechů ve finále byl tým Kanada Západ. Češi ve finále svedli s Kanadou tuhý boj, který přinesl České republice první medaili na turnaji, a to zlatou. „V situaci pět na pět jsme byli lepším týmem než Kanada. Přesilovce jsme Kanadu trošku pustili zpět do hry, ale náš tým působil zkušeně a zkušenostmi to pak uhrál. Klukům patří velký dík. Gratuluji jim, uhráli to na hřišti. Na výsledku je vidět, že hráči mysleli víc na to, co měli na prsou, než na zádech,“ dodal k úspěchu hlavní trenér českého celku Červených v kategorii U16 Vít Čapek.

Nejlepší brankář: Marek Sobkow (Canada West)

Nejlepší obránce: Reece Gault (Canada West)

Nejlepší útočník: Marek Šťástka (Czech Republic Red)

Nejlepší střelec a MVP: Maxx Hamelin (Canada West)

Junioři U20

Čeští junioři do 20 let obhajovali zlaté medaile ze St. John´s. Již od začátku turnaje byl vidět jejich hlad po úspěchu. V prvním duelu ve skupině zdolali Švýcary poměrem 9:0 a hned poté si vyšlápli na tým ze Spojených států amerických, který přehráli 6:3. Češi ve skupině nestačili pouze na Kanadu, s níž prohráli v přestřelce 5:7. Ve federálním derby Slováci recept na Českou republiku nenašli. Zápas skončil 6:4 pro Čechy. Česko tak postoupilo do semifinále ze druhé místa, v němž se znovu potkalo se slovenskými hokejbalisty. Čeští junioři do 20 let Slovensko přehrávali a po dvou třetinách vedli 3:1, avšak v poslední periodě přišel zvrat. Vypadalo to, že Češi svůj postup ubrání, ale 13 vteřin před koncem zápasu Slovensko vyrovnalo. V prodloužení se nerozhodlo, ale v samostatných nájezdech byli šikovnější Slováci.

V souboji o bronz na české hráče z U20 čekal tým USA. Po smolném semifinále hokejbalisté z ČR ukázali svou zkušenost a vybojovali tak druhou medaili pro české barvy. „Máme obrovskou radost. Po tom nezdařeném utkání v semifinále se nám těžko vstávalo. Museli jsme kluky pořádně namotivovat, byli zdrcení po tom, jak nám finále uteklo o pár vteřin. Ale i tahle medaile je cenná. Ta konkurence je obrovská, i tohle utkání bylo nesmírně těžké. Kluci více bojovali, dali do toho větší srdce než v semifinále,“ pronesl k bronzovým medailím hlavní trenér českých juniorů do 20 let Karel Manhart.

Nejlepší brankář: Matteo Gennaro (Canada)

Nejlepší obránce: Rory Neill (Canada)

Nejlepší útočník: Tim Danielčák (Slovakia)

Nejlepší střelec: Matyáš Bláha (Czech Republic)

MVP: Connor Roulette (Canada)

Junioři U23

Hlavní trenér českého výběru do 23 let poskládal pro liberecké mistrovství světa juniorů silný tým. To čeští hokejbalisté ukázali již ve skupině, v níž neztratili ani jeden bod. Porazili Velkou Británii (13:0), Švýcarsko (4:3), USA (3:2), Kanadu (7:2) a Slovensko (4:2). První místo v tabulce jim vyneslo přímý postup do finále, kde na ně čekal výběr slovenského souseda. Češi ve finálovém klání prohrávali 0:1, ale dokázali vyrovnat a náhle rozhodnout v prodloužení. To byla druhá zlatá medaile pro Českou republiku.

„Musím smeknout klobouk před slovenským týmem, protože hrál velmi dobře. Slováci si přidrželi si hru, potom nás trápili rychlými kontry kolem mantinelu a po nahrávkách do středu měli několik hodně velkých šancí. Nás však podržel náš brankář. Myslím si, že jen díky němu jsme ten zápas dotáhli na 1:1, a potom jsme to rozhodli. Kluci bojovali, nemůžeme jim upřít ani kousíček. Byl to velmi vyrovnaný zápas a myslím si, že vyhrál šťastnější,“ hodnotil finálové klání v kategorii U23 Jiří Mašík.

Nejlepší brankář: Jakub Balogáč (Slovakia)

Nejlepší obránce: Caden Maher (Canada)

Nejlepší útočník a nejlepší střelec: Jordan Albright (USA)

MVP: Nicolas Langr (Czech Republic)

Junioři U18

Čeští hokejbalisté do 18 let měli ve skupině strastiplnou cestu do semifinále. Po dobrých výkonech nebrali body. V prvním zápase nestačili na USA (3:4) či Slovensko (0:6). Semifinále jim zajistily body ze zápasů proti Švýcarsku (5:3) a Kanadě (5:3). Jak turnaj postupoval, jejich výkony gradovaly až do samotného konce. Čeští mladíci oplatili Američanům porážku ze základní skupiny v semifinálovém klání. Český tým U18 toto utkání vyhrál 4:2 a ve finále změřil síly se Slováky, na něž také ve skupině nestačil.

Čeští borci však zápas kontrolovali a zajistili tak třetí titul mistrů světa pro český hokejbal. K utkání se vyjádřil hlavní trenér české reprezentace U18 Martin Davídek: „Nechci, aby to nevyznělo namyšleně, ale věřil jsem, že máme dobrý tým, se kterým můžeme získat titul, a to se stalo. Finálové utkání bylo rychlé, přesto si myslím, že duel byl z obou stran poměrně opatrný. Dostávali jsme se do rychlých protiútoků, což nám vyhovovalo.“

Nejlepší brankář: František Sebestyén (Slovakia)

Nejlepší obránce: James Zazula Campbell (Canada)

Nejlepší útočník: Matej Zajac (Slovakia)

Nejlepší střelec a MVP: Marek Daníček (Czech Republic)

Juniorky U21

České hokejbalistky do 21 let před začátkem svého turnaje v Liberci také pomýšlely na úspěch. Ve skupině se jim dařilo, protože obsadily druhé místo s devíti body za výhry proti týmu USA (9:1), Slovensku (3:1) a Velké Británii (17:0). Češky nestačily pouze na výběr z Kanady, který je porazil 1:3. V semifinále ale Češky nečekaně prohrály se Slovenkami 4:6, což je poslalo do boje o bronzové kovy.

V tomto souboji se utkaly s hráčkami ze Spojených států amerických. Vypjatý souboj musela rozhodnout samostatná střílení, v nichž vynikly české hokejbalistky, které si poměrem 2:1 došly pro třetí místo na turnaji. „Medaile z domácího mistrovství světa je vždycky cenná a je jedno, jaká je. Navíc tahle je opravdu vybojovaná. Mačkali jsme Američanky jako citrón, ale nedokončili jsme je v základní hrací době a ani v prodloužení. Od třetí třetiny jsme měli stoprocentně více ze hry, v prvních dvou periodách jsme byli nervózní a dělali chyby. Pak jsme si k tomu něco řekli a obraz hry se naštěstí změnil. V prodloužení to bylo neučesané na obou stranách, Američanky už jenom bránily. Bylo vidět, že už jim docházely síly,“ zhodnotil výkon svých svěřenek hlavní trenér českého týmu juniorek do 21 let Michal Broulík.

Nejlepší brankářka: Maggie Jonesová (Canada)

Nejlepší obránkyně: Nina Štrbáková (Slovakia)

Nejlepší útočnice a střelkyně: Neleh Vigneau Sargeantová (Canada)

MVP: Nela Lopušanová (Slovakia)