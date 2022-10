Hejnicman je závod pro drsné ženy a muže. Je určen pro širokou veřejnost a představuje dva druhy závodů: Žulový trojboj a Ořešník.

Žulový trojboj startuje ve 13 hodin u mostu pod restaurací Dělnický dům a zahrnuje disciplíny Běh s vodou (700 m běh s nesením kýblů vody na ramenou), Polárník (300 m pochod na starých lyžích kolem náměstí se zápřahem pneumatiky) a Ořešník (výběh a sestup 6 km bez zátěže).

Ořešník startuje ve 14 hodin přímo na hejnickém náměstí a jedná se o šestikilometrový výběh a sestup z hory Ořešník s povinnou zátěží ve vlastním batohu. Závodníci si dle věkových kategorií naloží do batohu tyto váhy: do 18 let - dívky 5 kg a chlapci 10 kg, nad 18 let ženy 7,5 kg a muži 15 kg.

Vyhlášení výsledků s předáním hodnotných cen se uskuteční po skončení závodu v místě startu.