Po roční odmlce se si pro titul v mužské Superlize malého fotbalu opět došla pražská Hanspaulka. V hlavním duelu L&B Reality Superfinále malého fotbalu 2024 v Českém Dubu zdolala Partyzan Příbram 4:3. Vítěznou branku pražského celku vstřelil minutu před koncem Ondřej Žežulka.

Hanspaulka Praha se opět po roce vrátila na Superligový trůn. | Foto: archiv Hanspaulka Praha

Hanspaulka vedla už po první půli o dvě branky, když se prosadili Tomáš Jelínek s Danielem Žížalou, po pauze sice snížil David Sandr, jenže ve čtyřicáté minutě si vlastní branku dal Ondřej Drašnar a vrátil Pražanům dvougólový náskok.

Příbram se však nevzdala a po dvou trefách Davida Malého srovnala, poslední slovo však měl po Jelínkově přihrávce Žežulka. Partyzan vstřebává finálovou porážku opět po roce, loni nestačil v Superfinále na Most, s nímž prohrál 2:3 v penaltovém rozstřelu.

Pražská Hanspaulka se stala suverénním vládcem L&B Reality Superfinále malého fotbalu 2024 v Českém Dubu, protože opanovala hned čtyři kategorie ze šesti, tedy všechna finále, v nichž se objevila.

Nejprve Pražané slavili v kategorii do deseti let, když ve finále přehráli PAMAKO Pardubice 4:2. Následně Hanspaulka zvedla mistrovský pohár nad hlavu také v kategorii do dvanácti let, když ve finále přejela Olomouc Mighty Ducks 10:1.

Zlato mezi hráči do devatenácti let brali brněnští Vikingové po vítězství 5:1 nad PAMAKO Pardubice. Další titul získala Hanspaulka v kategorii do třiadvaceti let, v zápase o zlato přetlačila Olomouc Mighty Ducks 3:2.

Na ženský trůn usedly hráčky Predátorů Praha, které jednoznačně 8:0 zdolaly výběr Jihlava Miners.

Výsledky L&B Reality Superfinále malého fotbalu 2024:

finále U10: PAMAKO Pardubice – Hanspaulka Praha 2:4

finále U12: Hanspaulka Praha – Olomouc Mighty Ducks 10:1

finále U19: PAMAKO Pardubice – Vikings Brno 1:5

finále U23: Hanspaulka Praha – Olomouc Mighty Ducks 3:2

finále žen: Jihlava Miners – Predátoři Praha 0:8

finále mužů: Hanspaulka Praha – Partyzan Příbram 4:3